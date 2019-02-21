ما علاقة منة شلبي بالمخرج خالد يوسف.. ولهذا السبب تردد اسمها مؤخرًا في الصحافة!

منة شلبي

وجدت الفنانة المصرية منة شلبي نفسها جزء من اخبار وفضائح المخرج خالد يوسف الاخيرة وذلك بسبب قصة الحب التي جمعتها به قبل سنوات والتي كادت ان تصل إلى الارتباط الرسمي لولا رفض والدتها الفنانة زيزي مصطفى لهذه العلاقة.

وما ان بدأت فضائح وفيديوهات خالد يوسف الإباحية والتي تجمعه بفنانات صاعدات وبعض سيدات المجتمع بالظهور وتصريح الفنانة الشابة شيماء الحاج ان يوسف لا يعطي دور لأي فنانة دون أن يقيم علاقة معها، بالإضافة لبعض الأخبار التي تشير لوجود عدد من الفيديوهات الإباحية والتي تجمع يوسف بفنانات شهيرات، ربط عدد من الجمهور والمواقع الإخبارية بين علاقة يوسف وشلبي واحتمالية وجود فيديو اباحي يجمعها به.

ويبدو أن الفنانة المصرية منة شلبي قررت عدم اعطاء أي اهتمام بهذه الموضوع وتجاهلت جميع الأخبار والتزمت الصمت حولها، مكتفية هذه الفترة بنشر صور عادية تجمعها بصديقاتها وعائلتها.

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