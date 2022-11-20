ما معنى كلمة " توكو تاكا " في أغنية ميريام فارس لمونديال قطر ؟

بعد سنوات من الشهرة التي حققتها أغنية "واكا واكا" في كأس العالم إفريقيا، تصدرت الأغنية المنفردة الرسمية الجديدة " توكو تاكا " Tukoh Taka لكأس العالم قطر 2022 منذ طرحها عبر مواقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، لكن السؤال هو ما الذي تعنيه اسم الأغنية؟

اجتمع كل من الفنانة اللبنانية ميريام فارس والمغنية الأمريكية نيكي ميناج والنجم الكولومبي مالوما لتقديم أغنية كأس العالم بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية؛ الهدف منها دمج الثقافات المتنوعة.

معنى " توكو تاكا " TUKOH TAKA

يبدو أن عنوان أغنية الفيفا مشتق من لغات مختلفة؛ إذ يقال أن "توكا تاكا" هي الترجمة الإنجليزية للمصطلح العربي "طقطقة"، وقد ابتدأ الفيديو المصور بظهور ميريام فارس ببدلة vtw وممسكةُ بقفاشات ذهبية أصدرت من خلالهم صور الطقطقة .

ومع الأخذ في الاعتبار أن كلمات الأغاني باللغة الإسبانية أيضًا ، يبدو أن "توكو تاكا" أيضًا نسخة معدلة قليلاً من استراتيجية كرة القدم الهجومية التي روج لها نادي برشلونة باسم "تيكي تاكا".

واستراتيجية "تيكي تاكا" هو أسلوب لعب كرة القدم يقوم فيه الفريق بالكثير من التمريرات القصيرة مع الاحتفاظ بالكرة، فالتمرير السريع والحاد بلمسة واحدة يُطلق ذلك المصطلح.

كما يُشار إلى أن مصطلح "تيكوي تاكا" Tiqui Tca، ينسب إلى المذيع الإسباني أندريس مونتيس، الذي قيل إنه أشاعها خلال كأس العالم لعام 2006.

ميريام فارس تعلق على أغنية توكا تاكا

وبعد طرح الأغنية وحصدها ملايين المشاهدات، كشفت ميريام أنها تجهزت لهذا المشروع منذ 5 سنوات، وكانت جهزت أغنيتين لكنها اقتنعت بأغنية "توكا تاكا"، مشيرةً إلى أنها أشرفت على إضافة اللحن العربي إلى الأغنية بالاعتماد على الآلات الموسيقية العربية، كما أن شقيقتها هي من كتبت كلمات الأغنية.

وواصلت ميريام حديثها عن كلمات الأغنية: "كان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية منهم السلام عليكم، كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين.. يلا سوى وأقول للعالم يلا نتجمع ويجوا عندنا في الشرق العربي، ويجوا على قطر ونتحد كلنا في مونديال فيفا".

