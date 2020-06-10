ما هو الوضع الصحي لـ فنان العرب محمد عبده؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بخبر مفاده أن فنان العرب محمد عبده قد تدهورت حالته الصحية مما أثار هلع جمهوره.

ابن الفنان المدعو عبد الرحمن خرج عن الصمت الذي كان سائداً من طرف عائلتهم بتغريدة جاء فيها "ياحبايبي والدي بخير.. انتو بخير؟"...وبذلك يكون قد نفى جميع الشائعات التي طالت صحة والده.

ياحبايبي والدي بخير.. انتو بخير؟ — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) June 9, 2020

كما أن أحد أصدقائه والذي يدعى "صالح الشادي" قد نفى الخبر وعلق بـ "الصديق الغالي فنان العرب الاستاذ محمد عبده بخير ويستمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطيء البحر الاحمر ولا حقيقة لما يشاع حول صحته حفظه الله ورعاه" .

الصديق الغالي فنان العرب الاستاذ محمد عبده بخير ويستمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطيء البحر الاحمر ولا حقيقة لما يشاع حول صحته حفظه الله ورعاه . pic.twitter.com/bnOWWlhGQu — صالح الشادي (@salehalshadi) June 9, 2020

يذكر أن فنان العرب كان قد أطل على جمهوره بـ حفلات لايف حققت نجاح كبير وتصدر حديث تويتر وقتها ضمن تفاعل كبير ومشاركة فيديوهات غنائيه له، كما حقق رقم مشاهدات وصل لـ 151 ألف وهو رقم كبير.

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