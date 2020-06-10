نجم ستار أكاديمي محمد شاهين "بقالي 10 أشهر من دون شغل"!

فاجأ محمد شاهين الفائز بلقب نجم ستار أكاديمي في الموسم العاشر الجمهور بمنشور على فيس بوك جاء فيه:

"قبل مااقول اي حاجة انا بحب اتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش اكتر. انا ياجماعة بقالي اكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني ازاي وتستغربوا من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف اي شغل تاني ناكل منه عيش والشغل مش عيب والله بصوا ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".

أصدقاء الفنان والجمهور بدورهم أبدو دعمهم له، وشجعوه على أنه سيجد الفرصة المناسبة لأن الأمور بدأت تعود لوضعها التدريجي، وطالبوه في العمل بالمجال الفني لأنه يمتلك صوت وموهبة لا يجب أن يفرط بها.

يذكر ان محمد كان قد انتزع اللقب في سنة 2014 بـ نسبة أصوات كانت 51%، وكان وقتها بعمر الـ 19 عاماً و يدرس فى دبلوم تجارة.

فنياً، كان الفنان قد أطلق عدة أغاني وألبوم حمل عنوان "هو ده الي جاي" في عام 2019 المكون من 12 أغنية والذي حقق نجاح جيد في وقتها.

​

للمزيد من قسم الترفيه:

صدمة كبيرة: ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي.. تعرفوا عليه!

ابنة أحمد زاهر الصغيرة تخطف الأضواء عبر تيك توك.. شاهد!

نيللي كريم تعلن خطوبتها رسميًا