مبلغ ضخم أجر منى زكي في "أصحاب ولا أعز".. لن تصدق!

منذ عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" على منصة "نيتفلكس" العالمية، تعرض أبطاله لموجة من الانتقادات وحملة شرسة بسبب المشاهد والإحياءات الإباحية التي تضمنها العمل، وحظيت الفنانة المصرية منى زكي على النصيب الأكبر من الانتقادات.

لعبت منى زكي دور "مريم" في الفيلم، وهي سيدة متزوجة تقيم برفقة زوجها في لبنان، لكنها تعاني من البرود العاطفي فتلجأ للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتلقى العاطفة التي تحتاجها من شخص آخر، كما أنها مدمنة على شرب الكحول.

في إحدى مشاهد الفيلم التي أثارت ضجة كبيرة، تظهر زكي وهي تخلع سروالها التحتي بعدما سمعت أن ذلك يزيد من إثارتها جنسيًا، كما تلفظت بألفاظ خارجة في إحدى المشاهد الأخرى.