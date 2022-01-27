استوحي فستان خطوبتك من الممثلة منى زكي

هل اقترب موعد خطوبتك؟ هل تبحثين عن فستان خطوبة يليق بكِ؟ هل تبحثين عن الكمال والتفرّد بإطلالتك يوم الخطوبة؟

قد يطرق الحب بابك وتلتقين بشريك حياتك الذي ترين فيه الإنسان الذي يستحق أن تكملي حياتك معه، ويعتبر فستان الخطوبة الخاص بك هو على الأرجح أكثر الأثواب الذي سوف يكون مختاراً بعناية أكثر ودقة من أي وقت مضى.

مع اقتراب موعد خطوبتك لابد أن تختاري مجموعة من الإطلالات تليق بأنوثتك في ذلك اليوم والأهم أن يكون اختيارك تبعاً للممثلة المصرية منى زكي.

الممثلة القديرة منى زكي تتميز بأناقتها حيث تختار فساتينها بعناية شديدة، وهي من أكثر فتيات الموضة على الساحة أناقةً وجاذبية،نقدم لكِ مجموعة من فساتين منى زكي تناسب حفلات الخطوبة بألوان متنوعة وموديلات متعددة من موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

نبذة عن منى زكي

منى زكي ولدت في 18 نوفمبر 1976، برجها العقرب، وهي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة.

الفنانة منى زكي عاشت في عائلة صغيرة بين والدها الطبيب امها خريجة ماجستير في التربية الرياضية وكل من أخويها محمد ومصطفى زكي، ودرست الإعلام في جامعة القاهرة وتمت خطبتها لفترة قصيرة بالفنان محمد الشقنقيري وانفصلا، وكانت بداياتها الفنية من خلال مسرحيات تم تقديمها في الجامعة ومن إحدى المسرحيات التي قدمتها أمام الفنان محمد صبحي قد نالت إعجابه ومن هنا تم بروز منى زكي.

كانت أدوار منى زكي الفنية في أفلامها تعطي دور الفتاة ذات الوجه الملائكي وابتعدت عن أي أدوار ذو طابع سيء.

أبرز الأفلام التي قدمتها الفنانة منى زكي

القتل اللذيذ

اضحك الصوره تطلع حلوه

صعيدى فى الجامعه الامريكية

ليه خلتنى احبك

أيام السادات

أفريكانو

سهر الليالي

من نظرة عين

خالتي فرنسا

عن العشق والهوى

حليم

أصحاب ولا أعز

أبرز المسلسلات التي تميزت بها منى زكي

سندريلا

لحظات حرجة

زواج منى زكي

تزوجت زكي من الممثل المصري أحمد حلمي ولديهما ابنة واحدة تدعى لي لي.

والجدير بالذكر، أن منى زكي شاركت بالعديد من الإعلانات التجارية من بينها إعلانات صابون لوكس وإعلان خاص بسيارة شيفروليه مع زوجها أحمد حلمي.

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