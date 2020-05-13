مجموعة من الشبّان يحتفلون بعد مشهد ضرب فتحي في مسلسل "البرنس" (فيديو)

تفاعل يوم أمس مجموعة من الشبان في مصر مع واحد من المشاهد في مسلسل "البرنس" والذي كان الجميع يتمنى أن يراه خلال الأحداث، ألا وهو مشهد ضرب الفنان أحمد زاهر، الذي يقوم بأداء الدور الشيطاني والشرير "فتحي".

وكان يوم أمس قد تداول النشطاء على موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشبّان جالسون لمتابعة مسلسل "البرنس" وما أن جاء مشهد ضرب فتحي بالطوبة من قبل "علا" التي تؤدي دورها نور اللبنانية حتى بدأت الاحتفالات وكأنه هدف في مباراة مهمة في مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ولم يكن هذا المشهد الوحيد الذي تفاعل معه الجمهور بشدة، حيث لقي أيضًا مشهد بكاء الطفلة مريم ابنة البرنس محمد رمضان بعد بقائها وحيدة في الشارع تفاعلًا لافتًا.

إيه القهرة ووجع القلب ده 💔.. فتحي رمى بنت رضوان في الشارع ودموعها على وشها وسط زهول كل إخواته من جبروته 😭#البرنس pic.twitter.com/ioy0Y37Lmq — dmctv (@dmctv) May 11, 2020

ويعد مسلسل "البرنس" واحد من الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة خلال رمضان 2020 وفي كل حلقة يتصدر ترند غوغل، وهو من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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