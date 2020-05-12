مريم تروي من دون قصد النهاية الصادمة لـ مسلسل البرنس!

تداول رواد السوشال ميديا تصريحات كان قد أطلقتها الطفلة الموهوبة في مسلسل "البرنس" والتي تدعى "فريدة حسام" والتي تؤدي شخصية "مريم" إبنة الفنان محمد رمضان.

الطفلة الموهوبة كانت في مقابلة لصالح أحد المواقع، ومن دون قصد صرحت بـ نهاية المسلسل التي جاء فيها "فتحي رح يقتل ياسر، ورأفت رح يتجوز على زوجته ورح تقتله وتدخل السجن، وعبدالمحسن سيفقد عقله أما رضوان فسوف يشنق فتحي في الورشة وسوف يتزوج من علا" .

المسلسل يتصدر حديث السوشال ميديا مع كل حلقة تعرض، ولـ الممثل أحمد زاهر نصيب الأسد بسبب دور الشرير الذي يؤديه، ورجينا حصة في النجاح بتمثيل وصف بـ الخارق.

يذكر أن العمل من بطولة "محمد رمضان، نور اللبنانية، إدوارد، نجلاء بدر" ونخبة من النجوم، أما قصة العمل فـ تدور في إطار الدراما الاجتماعية والأحداث حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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