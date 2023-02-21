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محمد الترك يسخر من ذقن دنيا بطمة بطريقة مهينة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 04:21
دنيا بطمة و محمد الترك
دنيا بطمة و محمد الترك

البوابة-سخر المنتج محمد الترك طليق الفنانة دنيا بطمة من اطلالتها الأخيرة والتي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذقنها الذي ظهرت به مؤخرا و التي كانت مادة للتهكم والسخرية. 

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ونشر محمد الترك صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) يسخر فيها من دنيا بطمة وذلك برسم صورة لها على احد اعضاء جسمه وهو كوع رجله ، حيث شبهه بذقنها.

وتسببت هذه الصورة بتهكم متابعيه على دنيا بطمة، فيما رآها البعض الآخر من متابعيه  أنها مهينة لأم ابنتيه.

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بدورها لم ترد  دنيا بطمة على سخرية طليقها محمد الترك و تجاهلته تماما.

كلمات دالة:دنيا بطمةمحمد الترك

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