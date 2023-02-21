محمد الترك يسخر من ذقن دنيا بطمة بطريقة مهينة

البوابة-سخر المنتج محمد الترك طليق الفنانة دنيا بطمة من اطلالتها الأخيرة والتي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذقنها الذي ظهرت به مؤخرا و التي كانت مادة للتهكم والسخرية.

ونشر محمد الترك صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) يسخر فيها من دنيا بطمة وذلك برسم صورة لها على احد اعضاء جسمه وهو كوع رجله ، حيث شبهه بذقنها.

وتسببت هذه الصورة بتهكم متابعيه على دنيا بطمة، فيما رآها البعض الآخر من متابعيه أنها مهينة لأم ابنتيه.

بدورها لم ترد دنيا بطمة على سخرية طليقها محمد الترك و تجاهلته تماما.