محمد الريفي يصرخ في الشوارع كالمجنون.. ووالدته ترفض لقائه

تناقلت وسائل الإعلام الاجتماعية مقطع فيديو مؤثر للفنان المغربي محمد الريفي وهو يصرخ بطريقة هستيرية في ساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء طالبًا العفو من والدته التي تبرَّأت منه سابقًا.

انتشر مقطع فيديو لمحمد الريفي، نجم The X Factor، يصرخ بأعلى صوت "أمي، أمي" وهو في حالة من التعب والإرهاق، حيث أشار البعض أنه ربما فقد عقله حين رفض والدته رؤيته مؤخرًا بسبب الخلافات التي وقعت بينهما وتبرئها منه وعدم رضاها عنه.

خلافات محمد الريفي ووالدته

بالعودة إلى تفاصيل الخلاف، ذكر محمد الريفي في إحدى تصريحاته أن أشقائه يمنعونه من رؤية والدته "مينة"، إلَّا أن الأخيرة خرجت في تسجيل صوتي تنفي هذه المزاعم وتؤكد أن أشقائه لا علاقة لهم بذلك واتهمت زوجته بأنها سبب خلافاتهم فهي المسؤولة عن اتخاذ قراراته وتسييره.

وأوضحت أنها لم يحاول الوقوف إلى جانبها أو حمايتها أمام السب والشتم الذي تعرَّضت له سابقًا من زوجته، وقالت: " "بغيتيني نرضي عليك، إلى كان على الرضا والله ما عمرني نرضي عليك، حيث كتسمع المعيور والهضرة الخايبة على أمك وكتسكت".

من جهة أخرى، اتهم شقيق الفنان أحمد الريفي زوجة شقيقه بأنها المسؤولة عن تدهور حالة شقيقه الصحية وأساس الخلافات العائلية التي بينهم، والسبب الرئيسي في تفريقه عن والدته.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطفون مع محمد الريفي

وتعاطف الكثيرون مع محمد الريفي، وكتبت إحداهن: "طيب هو تزوج ماسواء شي يغضب ربي كان امه سوت له حفله وعزمت اناس وخلص. تفرح فيه مع العروسه الي هو اختارها اهم شي سعادة ولدي اناس ماعلي منهم".

وأضاف آخر: "الله يشافيه يعاني من اكتآب حاد وأمه مقاطعته وهدا زاد من حالته المرضية الله يلطف بيه".

وعلَّق آخر: "حرام عليها تسامحه لحسن يضيع ولدها منها تراه تزوج معمل مصيبه ولافضيحه".

