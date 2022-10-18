محمد الشرنوبي: سارة الطباخ عليها حكم بالحبس 4 سنوات

اقحم اسم المنتجة سارة الطباخ في أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعدما كشف شقيق شيرين أنها وحسام حبيب الأساس في دفع شقيقتها لتعاطي المخدرات واصفًا إياهما بـ"العصابة".

محمد الشرنوبي يكشف كواليس إلغاء حفله في دار الأوبرا



وبدوره خرج طليق سارة الطباخ، الفنان محمد الشرنوبي ، ليكشف كواليس إلغاء حفله الغنائي في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورتها الـ31، مؤكدًا إلى أنه صدم وفوجئ من القرار، واكتشف الأمر بالصدفة عن طريق جمهوره.

وأوضح الشرنوبي أنه بعد الحادثة، تواصل مع مديرة المهرجان جيهان مرسي، التي بدورها كشفت له أن مديرة الشركة التي وقع معها العقد أرسلت لهم رسالة ببيان صحفي يشير إلى أنه لا يحق له العمل في أي مكان أو أن يقيم حفلات.





حفل محمد الشرنوبي ألغي برسالة واتس آب من سارة الطباخ

وتابع مستهجن كيف لمؤسسة ثقافية كبيرة أن تلغي حفلًا بناءً على رسالة أرسلت عن طريق تطبيق "واتس آب" من قبل سارة الطباخ، وقال: "حاجة غريبة إن مؤسسة ثقافية كبيرة ومهمة توقف حفلة مستندة إلى رسالة واتساب، ودي معلومة عرفتها خلال تواجدي في الشؤون القانونية في الأوبرا، وفي نفس الوقت فجأة دخل علينا محامي الطرف الثاني لتقديم شكوى في حقي، وظهوره في ذلك الوقت غير طبيعي".

ولفت إلى أنه عرض موقفه القانوني على دار الأوبرا، وحكم المحكمة وأحكام تهمة تبديد وخيانة أمانة للطرف الثاني، مُشيرًا إلى أنها أحكام نهائية استئنافية، وتابع: "مرت بأول درجة ومعارضة، وكسبت المعارضة، ومرت بالاستئناف وكسبت الاستئناف، والمستشار القانوني للأوبرا قال أكيد الطرف الثاني عايز يخلص الموضوع بطريقة ودية، ولا أعرف كيف عرف ذلك".

سارة الطباخ وحكم السجن أربع سنوات

وألمح الشرنوبي إلى أن لديه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على سارة الطباخ بتهمة تبديد وخيانة أمانة، ووجه لدار الأوبرا رسالة، قال فيها: "وقفتوا حفلتي بدون وجه حق، وامتنعتوا عن تنفيذ حكم محكمة عشان مش عايزين مشاكل وقلق من طرف هربان من العدالة، ومطلوب تنفيذ أحكام عليه بأربع سنين سجن بتهمة تبديد وخيانة أمانة".

عودة أغاني محمد الشرنوبي على يوتيوب

وأعلن الشرنوبي عن عودة جميع أغانيه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وكتب: "الحمدلله رجوع كل الاغاني على منصة يوتيوب بناءً على حكم المحكمة النهائي الصادر لصالحي".

وتضم قائمة أغانيه:

١- ايه اللذاذه دي

٢- رمضان جانا

٣- خايف اقول اللي في قلبي

٤- من قلبي سلامٌ لبيروت

٥- جامع و كنيسة

٦- قلبي ارتاح



