محمد حماقي يطرح كليب (لو هتسيب) من البومه الجديد (يافاتني)

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة (لو هتسيب) عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد (يا فاتني).

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساچ أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج أحمد نادي.

تقول كلمات الأغنية (ولو هتسيب حبيبي وأنت ماشي خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللي عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها بلا متاهه ..حبيبي وأنت ماشي خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللي عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها ..قفلناها..ولو حاتسيب..موافقك عادي بس ..تسيبني بـ شروط..ماتتعبنيش).

و قبلها كان قد طرح الفنان المصري محمد حماقي أغنية جديدة حملت اسم (زيها مين) وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم وتعتبر أولى اغاني البومه الجديد.

يُشار إلى أن الفنان المصري محمد حماقي كان قد انتهى مؤخرًا من تحضيرات ألبومه الغنائي والمقرر أن يحمل اسم (يافاتني).

ويتعاون محمد حماقي في الألبوم مع عدد من الشعراء نذكر منهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي.

ما فيما مجال التلحين فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي.