محمد رمضان يسخر من تصريحات سميرة عبد العزيز مجددا!

رد الفنان محمد رمضان بتعليق ساخر على تصريح الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز التي تراجعت فيها عن تصريحاتها السابقة بخصوص تجسيدها لشخصية والدته في أعمال فنية، حيث قالت: (مستعدة أكون أمه في عمل فني).

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): (ياه أخيرا يا أستاذة، أنا قلبي هيوقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم!).

و يأتي رد محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز في لقاء تليفزيوني على قناة (الشمس) التي أعلنت من خلالها استعدادها لتجسيد دور الأم في عمل يجمعها برمضان بعد أن رفضت مسبقا هذا الدور بحجة أنها ترفض المشاركة في أعمال تظهر بها بشخصية أم لمجرم.

وقالت سميرة عبد العزيز أنها اعترضت على نص العمل فقط وليس شخص أي ممثل، ووصفت الفنان محمد رمضان أنه ممثل جميل وموهوب والصلح خير مضيفة (ولو عمل دور كويس وعاوزني ابقى أمه مفيش مانع).