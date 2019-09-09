محمد رمضان وقصي خولي في عمل فني يجمعهما قريبًا (فيديو)

استقبل الجمهور العربي بحماس شديد الإعلان الذي كشف فيه الفنان السوري قصي خولي عن تعاون فني سيجمعه بالفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعدما قام بمشاركة مقطع فيديو يظهر فيه كلاهما أثناء تواجدهما سويًا في الجميرة في الإمارات.

ولم يكشف خولي عن أي تفاصيل تخص العمل الجديد والأول الذي سيجمعه بمحمد رمضان، واكتفى بالقول: "استنونا ثقة بالله نجاح"، كما يقولها الفنان المصري دائمًا في معظم منشوراته على مواقع التواصل، وترك الفنان السوري تعليقًا على الفيديو قائلًا: "انتظرونا قريبًا".

على الصعيد الفني أيضًا، بعد مشاركة قصي خولي مع نادين نجيم في مسلسل "خمسة ونص" أعلن مؤخرًا أنه سيعيد التجربة مرة أخرى مع الفنانة اللبنانية وسيطل على الجمهور بمسلسل جديد في رمضان القادم، في حين حقق محمد رمضان نجاحًا كبيرًا في "إنساي" مع سعد لمجرد والتي تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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