غناتي القحطاني ترد على منتقدي حزنها على شقيقتها الراحلة ’’دانة‘‘

ردّت الطفلة غناتي القحطاني شقيقة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة السعودية الراحلة دانة القحطاني، على منتقدي حزنها على شقيقتها، مطالبًة الجمهور بالكف عن ترك رسائل انتقادية لها عبر البريد الخاص بها.

وأضافت غناتي القحطاني في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ’’سناب شات‘‘ قائلًة: ’’حابة أقول كلمتين للي بييجي للخاص يتفلسف، تراكم أشغلتونا أنها أول مرة واحدة تموت، خلاص هذه الدنيا وهذا حالها لا تزعلون لا تبكون، أول شيء ما ليكم دخل بحزننا بعيش حزني على الشيء اللي أنا أبغاه‘‘.

وأضافت ’’القحطاني‘‘ قائلًة: ’’ثاني شيء ما حدا راح يفهم كلامي هذا كله ولا حدا راح يفهم أسلوبي الفج، وشعوري إلا من فقد شخص غالي كان هو سنده في الدنيا ويوقف معه في الصغيرة والكبيرة‘‘.

واستطردت غناتي، قائلًة: ’’دانة ما تتعوض أبدًا بأخواتها الموجودين دانة أصيلة ورحومة وأنا أعيش الحزن على ما أبغاه وأرجو ألا تقولوا شيء بهذا الشأن، يمكن أضحك لكم وأنا أبكي، وأنصحكم أن تتركوا نصائحكم لأنفسكم ففي يوم ستحتاجون إليها‘‘.

وأردفت شقيقة الطفلة الراحلة دانة القحطاني قائلًة: ’’الحمد لله أنا ما في حاجة لنصائحكم لدي أبْ يسوى الدنيا وما فيها ويعلمني الصواب والخطأ ولدي أمْ حنونة تعلمني أيضًا، فانشغلوا بأنفسكم ولا تنشغلوا بحياة غيركم‘‘.

واختتمت قائلًة: ’’أنا راح أفضفض عن حزني وأقول كل شيء بخاطري وأبكي وأضحك في نفس الوقت‘‘.

وكان مشعل القحطاني، والد ’’دانة‘‘، قد أعلن وفاتها في ساعة مبكرة من فجر يوم الاثنين، الـ13 من مايو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة، مثيرًا مشاعر حزن واسعة في المملكة وخارجها.

وشيع جثمان الطفلة دانة بعد صلاة عشاء يوم الإثنين في جامع البواردي بمدينة الرياض ومن ثم دفنها وسط حضور حاشد، وتم توثيقّ والد نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الحضور الكبير للرجال لمجلس العزاء إضافة إلى توثيقه قيام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة طريب بالتبرع بعشرة أسهم لوقف الوالدين بطريب للطفلة الراحلة دانة.

يُذكر أن خبر وفاة دانة القحطاني، شكّل صدمة لجمهور الشقيقات الثلاث ’’غناتي ودني ودانة‘‘ بسبب شهرة الطفلة الراحلة ووفاتها المفاجئة، وسط سيل من تغريدات العزاء لعائلتها والترحم عليها.

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