في ذكرى ميلاد ماري منيب الـ115.. أشهر "حماة" في السينما المصرية أعلنت إسلامها على يد امرأة (فيديو)

أشتهرت بأنها أقوى "حماة" في مصر، جسدت دور الحما والأم ببراعة لا يفوقها فيها أحد، هي التي عرفها الجمهور من خلال المسرح والسينما حتى بات الجمهور يعرفها بمجرد سماع صوتها دون أن يراها، إنها الفنانة الكبيرة ماري منيب، التي تركت لنا تاريخًا عظيمًا من الأفلام والمسرحيات.

وبمناسبة ذكرى ميلاد ماري منيب الـ 115 يرصد "البوابة" أبرز ما في حياتها ومشوارها الفني وكيف أشهرت إسلامها.

مولدها ونشأتها

الفنانة القديرة ماري منيب اسمها بالكامل ماري سليم حبيب نصر الله، ولدت يوم 11 فبراير عام 1905 في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، ثم انتقلت مع عائلتها إلى مصر وعاشت في حي شبرا، وتُوفي عنها والدها وهي في الثانية عشر من عمرها، وهي جدة المطرب الراحل عامر منيب.

بدايتها الفنية

بدأت ماري منيب، حياتها الفنية بالعمل كمطربة في ملاهي روض الفرج وكان عمرها وقتها 14 عامًا، حيث اشتهرت برقصة "القلل" التي تضعها على رأسها بدلًا من "الشمعدانات"، ثم اتجهت إلى العمل المسرحي وانضمت إلى العديد من الفرق المسرحية منها فرقة "فوزي الجزايرلى ، علي الكسار، أمين عطا الله، بشارة واكيم".

وفي عام 1935 التحقت "ماري منيب" بفرقة الريحاني التي استمرت في العمل معها حتى بعد وفاة الريحاني وتحملت مسؤولية الفرقة مع بديع خيري وعادل خيري.

أبرز أعمالها الفنية

من أبرز الأعمال المسرحية التي قدمتها: "العشرة الطيبة" و"إلا خمسة" و"30 يوم في السجن" و"استنى بختك" و"خلف الحبايب" و"عريس في أجازة" و"سلفني حماتك" و"حماتي بوليس دولي" و"أحب حماتي".

وإلى جانب المسرح قدمت الفنانة "ماري منيب" العديد من الأعمال السينمائية، وعلي الرغم من تنوع أدوارها إلا أنها اشتهرت بدور الحماة حتى أُطلق عليها "أشهر حماة في السينما المصرية".

زواجها

تزوجت الفنانة ماري منيب عام 1918 من الفنان الكوميدي فوزي منيب وكانت أولي زيجاتها داخل عربات أحد القطارات المتجهة إلى الشام، حيث كانت في رحلة عمل في إحدى الفرق الغنائية هناك، وأنجبت منه بنت وولدين هما "فؤاد، وبديع"، وظلت تحمل اسمه حتى بعد زواجها عام 1937 من المحامي فهمي عبد السلام، زوج شقيقتها التي توفيت لتربي أولادها.

قصة إسلامها

بعد زواج ماري منيب من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها، تأثرت بالشعائر الإسلامية، وتلاوة القرآن الذي كان يُتلى كل يوم في منزل حماتها، وكانت تشرح لها حماتها معاني الآيات، وحفظت بعض آيات القرآن، إلى أن أشهرت إسلامها بسبب حماتها، واختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي.

زوجها خانها مع فتاة تعمل معها

سافرت ماري منيب وزوجها إلى لبنان بعد موافقة أمها، وعملا معًا هناك وجنيا أموالًا طائلة، لكنه طلقها بعد أن تزوج عليها في السر من واحدة كانت تعمل معهم في نفس الفرقة، تُدعى نرجس شوقي.

رصيدها تخطى الـ 200 فيلم

وصل عدد أفلام ماري منيب إلى ما يقرب من 200 فيلم، ذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة، وأدت الدور في أفلام "حماتي ملاك، الحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".

وكانت مسرحية ماري منيب "إبليس" آخر مسرحية ونقلت إلى المستشفى أثناء تصويرها ولم تستطع استكمالها بسبب مرضها، حيث توفيت بعد 4 أشهر من مرضها، يوم 21 يناير عام 1969.

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