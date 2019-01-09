محمد رمضان أغنية جديدة 2019 "مافيا"

حقق الفنان المصري محمد رمضان نسبة مشاهدة قياسية على موقع يوتيوب، حيث وصلت عدد المشاهدات خلال 9 أيام من طرح فيديو كليب "مافيا" لاكثر من 20 مليون، بالإضافة إلى تربّع الفيديو على عرش قائمة الأكثر تداولًا حتى هذه اللحظة في أكثر من دولة.

ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا مع بداية عام 2019 من قبل متابعين محمد رمضان، ول يقتصر الأمر فقط على الجمهور، حيث أنه كان هناك عدد من نجوم الوسط الفني تفاعلوا بالرقص على "مافيا" مثل مي كساب التي نشرت عبر حسابها مقطع فيديو وهي ترقص مع زوجها أوكا وكتبت رسالة لمحمد رمضان قالت فيها: "بنحبك يا مافيا".

@Mohamed_Ramadan بنحبك يا مافيااااا pic.twitter.com/K7taIy7JBO — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) ٥ يناير ٢٠١٩

الجدير بالذكر، أن أغنية مافيا لمحمد رمضان جاءت كرد بحسب رأي البعض على أغنية بشرى "كوبرا" التي هاجمت فيها النجم المصري بسبب تفاخره بنفسه من خلال كلمات أغانيه مثل "نمبر وان" و "أنا الملك".