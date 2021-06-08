محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو جديد بعد قرار التحفظ على أمواله (فيديو)

ضجة كبيرة أثارها الفنان المصري محمد رمضان الفترة الماضية، وذلك بعد أن علق في مقطع فيديو على قرار الدولة المصرية بالتحفظ على أمواله في البنك على خلفية قضية تعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بـ6 ملايين جنيه.

وواجه رمضان سخرية كبيرة وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما قاله في الفيديو عن قرار التحفظ على أمواله وإفادته بأن يملك في منزله أموالًا تعادل ما يملك في البنك معلقًا :"مستورة".

محمد رمضان يتحدى الجمهور بعد قرار التحفظ على أمواله

وعلى الرغم من التعليقات الساخرة والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتراجع رمضان وقرر أن يتحدى الجمهور بفيديو جديد يتضمن لقطات ومشاهد من أعماله، يظهر فيه وهو يضرب ويعنّف من كانوا أمامه في مسلسلاته، ودمج مع هذه اللقطات أغنيته الجديدة "ثابت في مكاني" ليعتبر الجميع أنها رسالة مبطنة من الفنان يقول فيها أنه لن يتأثر بأي سخرية وبأنه مستمر كما هو.

عمرو أديب يعلّق على رد محمد رمضان بعد قرار التحفظ على أمواله!

الجدير بالذكر أن الإعلامي المصري عمرو أديب كان قد علّق على قرار التحفظ على أموال محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه من المشين أن يقوم رمضان بالتلميح في الفيديو الخاص به أن الدولة المصرية بحاجة إلى أمواله لذلك أصدرت قرار التحفظ.

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