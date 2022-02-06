محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي.. "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك"

حلَّت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما شريف، وحينما سئلت حول محمد رمضان جاء جوابها بنفي معرفتها به.

خلال اللقاء، طرحت أسما شريف سؤالًا على نوال الزغبي حول إمكانية مشاركتها دويتو غنائي مع محمد رمضان، لتجيب: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

وقالت المذيعة بنبرة استغراب لنوال إن محمد رمضان لديه شهرة كبيرة وواسعة، أجابت الأخيرة: "فين ؟؟ في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي

وقرر الفنان المصري الرد على نوال الزغبي، ونشر مقطع فيديو يدمج فيه مقابلة نوال الزغبي ومشهد من أغنيته "نمبر وان" والذي يظهر فيه يطلق الرصاص على رأس فتاة ويغني "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من ورائك".

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق جاء فيها : "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات نوال الزغبي وطريقة رد محمد رمضان، فكتبت إحداهن: "مع اني ما بطيق محمد رمضان و عمايله بس جوابها فعلا مستفز لان من مشاكله ماظل حدا ما سمع فيه و تمثيله وااو فجوابها سخيف جدا ..و لذا ما بدها الموضوع و قالت احذفو ليش تجاوب من البداية ؟؟ و بالنسبة للتسريب اكيد بدهم يعملو هيك لان اصلا هي طالعة ببرنامج شغلته يعمل مشاكل فاكيد ما رح يضيعوا هيك فرصة . هي لجابت الحكي لحالها و تستاهل رده عليها".

وعلَّق آخر: "حتى انا أول ما شفت المقطع قلت ياريت قالت لا تعليق أفضل من إنو تقول شي ثاني لأن ممكن الموضوع يكبر ، او يصير صد ورد".

وكتبت أخرى مدافعة: "الكل بيغلط واهيه لو ما شافت نفسها غلطانه ما كانت طالبت بحذف السؤال من الحلقة بس اللوم مش عليها، اللوم على اللي بيلهث ورا الترند وراح سرب الفيديو، واعتقد انه عندها حق تقاضيهم قانونياً اذا كان عندها دليل".

