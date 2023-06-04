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محمد رمضان يضع الإعلام العبري في موقف محرج.. ما القصة؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 07:24
محمد رمضان
محمد رمضان

أقحم الإعلام العبري اسم الفنان المصري محمد رمضان في عملية إطلاق النار التي نفذها شرطي مصري على الحدود الإسرائيلية- المصرية، مستهدفًا عدد من جنود الاحتلال.

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محمد رمضان في الإعلام العبري

في التفاصيل، نشر أحد المواقع العبرية صورة لمحمد رمضان مرتديًا البزة العسكرية التي وضع على كتفها علم مصر، وأرفقها بتعليق: "حصري للقناة، هذا هو الجندي المصري الذي نفذ الهجوم على الحدود"، وسخر رواد مواقع التواصل من الخطأ  واللبس الذي وقع فيه الإعلام العبري.

محمد رمضان

ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مصرع 3 من جنوده وإصابة رابع في إطلاق نار يوم أمس السبت، بعد عملية استهدف فيها شرطي مصري قوات الاحتلال على الحدود الإسرائيلية المصرية.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانًا يكشف فيه أن جرى قتل الشرطي داخل الأراضي الإسرائيلية.

محمد رمضان رفقة شخصيات إسرائيلية

ويُشار إلى أن رمضان أثار الجدل كثيرًا مظهور رفقة شخصيات اسرائيلية، ففي إحدى المرات، نشر صورة ظهر فيها مُحتضنًا مجندة إسرائيلية خلال حفله الغنائي في اليونان.

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن فتاة ترتدي مايوه مؤلف من قطعتين، حيث أشار بعض النشطاء أنها تدعى "مايا زخاريا"، وهي مجندة في الجيش الاسرائيلي.

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كما نشر رمضان سابقًا  صورة تجمعه مع مغني إسرائيل يدعى عومير آدم أثناء تواجدهما في دبي، كما ظهر بصحبة لاعب المنتخب الإسرائيلي ضياء سبع، وأيضًا رائد الأعمال إيلاد تسلا، وكان أول من نشر الصور هو المغرد الإماراتي حمد المزروعي الذي علق وقال: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا" ولكنه عاد وحذف الصورة والتغريدة لاحقًا.

محمد رمضان

محمد رمضان
 

كلمات دالة:محمد رمضان

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