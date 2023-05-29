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محمد رمضان ينشر صورته مع نيمار في موناكو.. "نمبر 1 مش نمبر 2"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 29 أيّار / مايو 2023 - 01:01
محمد رمضان
محمد رمضان

وصلت شهرة الفنان المصري محمد رمضان لعالم المستديرة، بلقائه بنجم كرة القدم البرازيلي نيمار في مونتي كارلو بموناكو.

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محمد رمضان يجتمع بنيمار

شارك رمضان متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" عدة صور تجمعه مع نيمار من إحدى الحفلات على ما يبدو، حيث ظهر في إحداها على مقربة من نجم الكرة بينما رفع يده في إشارة لقرني الشيطان، بينما نيمار رفع أصابه بإشارة النصر.

وشارك مقطع فيديو له يهمس في أخن نيمار، بينما أرفقه بمقطع من أغنيته "نمبر وان مش نمبر تو".

محمد رمضان

وكعادته، لا بد أن يثير رمضان الجدل بإطلالاته، مرتديًا توب مشبك أسود، يتشابه بالذي  ارتداه الفنان أحمد سعد خلال حفله الغنائي في جده وعرضه للهجوم؛ إذ اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الإطلالة "نسائية".

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وأكمل رمضان إطلالته بالتزيُّن بقلادة ذهبية، وساعة ذهبية، فيما اعتمد تسريحة شعر على شكل جدائل رفيعة.

من جهة أخرى، ظهر نيمار مرتديًا اتيشيرت أسود، واعتمر قبعة بيسبول سوداء من العلامة التجارية Supreme، فيما تزيَّن بقلائد وأقراط فضية. 

محمد رمضان

كلمات دالة:محمد رمضان

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