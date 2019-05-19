كيف ردت مي عز الدين على كل من سخر منها بسبب مسلسلها "البرنسيسة بيسة"؟

على ما يبدو ان الكيل طفح مع الفنانة المصرية مي عز الدين، ولم تحتمل كمية السخرية التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ بدء عرض مسلسلها "البرنسيسة بيسة" في سباق رمضان 2019 والذي جسدت فيه شخصيات كوميدية.

وفي تصريحات لإحدى المواقع الفنية، عبرت مي عز الدين عن استيائها وقالت: " واجهت حملة هجوم شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أعلم من وراءها، ولكن كل ما أعرفه أنني بذلت مجهودًا غير عادي، لتجسيد شخصيتي بيسة وسكسكة في المسلسل".

وأضافت: "قد يكون الجمهور اعتاد علي في الأدوار الجادة والرومانسية، ولم يعد يتقبلني في الكوميديا، إلا أنني سبق وأن قدمت هذا اللون ونجحت، مع محمد سعد في بوحة واللمبي 8 جيجا، ومع يسرا في جيم أوفر، وفيلم أيظن، وحبيبي نائمًا، وغيرها من الأدوار الكوميدية".

وتابعت: "أتقبل النقد وليس لدي مشكلة معه، ولكني لا أتقبل السخرية أو التقليل من الجهد المبذول، وهؤلاء الساخرون لن يحبطوني أو يهزون ثقتي في أدائي وجمهوري الحقيقي".

يشار إلى أن مي عز الدين شاركت أيضًا في الموسم الرمضاني الماضي عام 2018، من خلال مسلسل "رسايل"، من بطولة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، سليمان عيد،أحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف محمد سليمان، وإخراج إبراهيم فخر وكريم مدحت.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: