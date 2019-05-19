سرين عبد النور تكشف عن رأي زوجها بمشاهدها الجريئة مع تيم حسن..شاهدوا ماذا قالت!

حجزت الفنانة سيرين عبد النور لها مكانًا بين النجمات اللبنانيات اللواتي شاركن في مسلسل "الهيبة"، وبالتأكيد وجهت لها العديد من التساؤلات حول دورها في الجزء الثالث، وتعرضت بالطبع للعديد من الانتقادات نتيجة تمثيلها بعض المشاهد الجريئة مع الفنان تيم حسن.

وخلال مقابلة أجرتها لحساب برنامج إم بي سي تريندينغ، كشفت عن رأي زوجها فريد رحمه بمشاهدها الرومانسية في السرير مع تيم حسن، وأكدت أنه سعيد بنجاحها في العمل، ويعلم جيدًا أن ما يعرض على شاشة التلفاز مجرد تمثيل، وهو يفرق بين زوجته سيرين وشخصية الإعلامية نور في الهيبة.

ومسلسل "الهيبة"، بطولة كل من تيم حسن، و سيرين عبدالنور، ومنى واصف، أوويس مخللاتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي، وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة الجزء الثاني من المسلسل.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: