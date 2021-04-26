محمد رمضان يهين الراحل اسماعيل ياسين للمرة الثانية.. وحفيدة الأخير ترد

أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب المشاهدين ومحبي النجم الراحل إسماعيل ياسين بعد عرض مشهد في مسلسله الدرامي "موسى" يسخر فيه من الراحل.

مشهد إهانة محمد مضان لإسماعيل ياسمين

في المشهد، يظهر محمد رمضان بشخصية "موسى" يجري صفقة بيع مع شخص شبيه لإسماعيل ياسين، حيث يحاول الأخير الفرار دون دفع المسحقات التي عليه، وحينما يطالبه موسى بالدفع، يرد عليه شبيه ياسين مُقلدَّا حركات الراحل: "ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه.. إنت مبتتفرجش على سيما.. طب كده"، ليرد عليه موسى: "إنت بتعمل كده ليه يا راجل إنت، حساب الحاجة فين".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها رمضان للنجم الراحل، حيث سبق له مهاجمته ذات مرة حول أفلامه في الجيش.

رد فعل حفيدة اسماعيل ياسين

من جهتها قررت حفيد إسماعيل ياسين الرد عبر منشور شاركته على حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت سارة ياسين: "صحفيين كلمونا طالبين منا تعليق على مشهد في مسلسل اسمه موسى لمحمد رمضان، وعشان أنا الصراحة مبتفرجش على أعماله، مكنتش فاهمة إيه سبب كل الدوشة دي، وإلحاحهم على تعليق أسرة إسماعيل ياسين".

وتابعت: "هو ايه علاقة إسماعيل ياسين بمسلسل محمد رمضان أصلاً!، أحد الصحافيين صمم أنه يبعتلي المقطع وقالي كلمة ظهور سلبي، قولت نشوف ونحكم بنفسنا قبل أي تعليق".

وأضافت: "الصراحة طلع عندهم شوية حق، لأن دي مش أول مرة محمد رمضان يجيب سيرة إسماعيل ياسين، بس أنا مش بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية... اللي واضح أن الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي، وطبعا مش محتاجة أقول أيه الأسباب".

كما لامت سارة المخرج والمصوروالمنتج والممثل الذي جسد شخصية ياسين رغم أن الأخير من أشد معجبي الراحل، وأوضحت أنه استغله للوصول إلى الشرفة وفي أول فرصة له للظهور بالمسلسل وافق على تقديمه.

رد فعل محمد رمضان

وعلى إثر التعليقات والهجوم الضخم، ردَّ رمضان على طريقته الخاصة، ونشر صورة للمشهد، وكتبت: "موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد القاهرة سنة١٩٤٦ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده انقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس".

وعلى الفور انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدعم رمضان، فكتب أحدهم: " كويس انك شرحت المشهد برافو، عشان اللي حاولو يصطادو عليك غلطه".

وكتب آخر: " همو يا رمضان لازم يمسكولك ع اي حاجه".

وعلَّق أحدهم: "انت كدع ي محمد رمضان محبك من اليمن السعيد نمبرووان".