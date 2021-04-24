وفاة أشرف أبو اليسر بعد أن نال تعويض من محمد رمضان الذي دمر حياته!

صُدم الجمهور العربي بخبر وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر والذي عُرف بقضيه الشهيرة مع الفنان المصري محمد رمضان.

خبر الوفاة كان قد جاء بعد معاناة الطيار من عدة أمراض من بينها مضاعفات في القلب ومشاكل في الظهر فضلا عن انزلاق غضروفي جميعها حصلت له بعد أن خسر عمله وتم سحب رخصة الطيران منه نهائياً.

بالعودة لأصل القصة فقد كانت قد بدأت بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر لـ مدى الحياة بسبب سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير بداخلها، وعلق رمضان وقتها "أنا مادخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

إلا أن رمضان بعدها صرح أنه حاول أن يجد وظيفة جديدة للطيار داخل إحدى شركات الطيران وهو ما نفاه الأخير جملةً وتفصيلاً خاصةً أنه لا يملك أي رخصة طيران فكيف سيقود مجدداً.

من بعدها تم رفع قضية تعويض من الطيار المفصول وتمكن من الحصول على تعويض مالي وصل لـ 6 مليون جنيه مصري، وكان رد رمضان على الموضوع بمشاركة فيديو ساخر وهو يرمي النقود داخل بركة السباحة وعلى الأرض.

أبو اليسر علق على موضوع السُخرية "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح"...وتابع "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".



للمزيد من قسم الترفيه:

متعب الصقار في ذمة الله.. وفيديو البتر إلى الواجهة مجدداً!

طارق العريان يهاجم أصالة نصري ويصفها بـ "الحشاشة" بطريقة غير مباشرة!

زين كرزون تشارك الفيديو الأول لـ ديانا كرزون بعد إعلان حملها!