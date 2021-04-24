محمد رمضان يُورط عمرو دياب ودينا الشربيني بقصة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر!

ما يزال العالم العربي في صدمة وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر الذي جمعته دعاوى قضائية بـ الفنان محمد رمضان.

رمضان قرر أن يعزي أهل الطيار بوفاته إلا أن ذلك لم يكن هدفه الأساسي فقد حرص على توريط الهضبة عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني بالموضوع عن طريقة مشاركة صُورة لهما برفقة الطيار من داخل كبينة القيادة مُلمحاً أنه ليس الوحيد الذي إلتقط الصُور مع الراحل.

إلا أن محمد لم ينته لأن الصُورة التي جمعت الطيار بالهضبة والشربيني كانت قبل الإقلاع على عكس الصُور والفيديوهات التي شاركها بعد أن دخل كبينة الطائرة أثناء تحليقها على إرتفاع عالي.

رمضان عاد وحذف المنشور بعد دقائق قليلة من مشاركته بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له من رواد السوشال ميديا والذين أطلقوا هاشتاق "قاطعوا محمد رمضان" عبر منصة تويتر.

بالعودة لأصل القصة فقد كانت قد بدأت بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر لـ مدى الحياة بسبب سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير بداخلها، وعلق رمضان وقتها "أنا مادخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

ومن بعدها رفع الراحل دعوى قضائية ضد رمضان وتمكن من الحصول على 6 مليون جنيه مصري كتعويض، وسخر رمضان وقتها من قرار التعويض الذي صدر منذ أيام عن طريق مشاركة فيديوهات ساخرة وهو يلقي الأموال على الأرض بطريقة مستهترة.

أبو اليسر علق على موضوع السُخرية "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح"...وتابع "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

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