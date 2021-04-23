زين كرزون تشارك الفيديو الأول لـ ديانا كرزون بعد إعلان حملها!

شاركت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون فيديو جمعها بشقيقتها سوبر ستار العرب ديانا كرزون من داخل منزلها.

ديانا أطلت على الجمهور لأول مرة تقريباً من بعد إعلان خبر حملها وبدت علامات الحمل واضحة جداً عليها إضافةً إلى اكتسابها بعض الوزن الزائد، كما أنها وجهت التهاني للجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان. الجمهور بدوره تغزل بالفنانة وتمنى أن يتم حلمها بخير وتستقبل طفلها الأول وسط أهلها والمحبين.

يذكر أن كرزون كانت قد أعلنت خبر حملها منذ حوالي الشهرين وشاركت الخبر السعيد على طريقة الفيديو كليب الذي حمل عنوان "هو مين" وضم لقطات من حفل زفافها الذي تم من الإعلامي الأردني معاذ العُمري منذ حوالي الـ 7 أشهر بحفل عائلي صغير في المنزل تماشياً مع إجراءات فيروس كورونا، ومن بعدها اتجه الثنائي إلى إحدى المزارع لتصوير فيديو كليب ومشاركة هذه اللقطات مع الجمهور.

في يوم الزفاف كانت قد انتشرت أخبار أن معاذ العمري قد تم اعتقاله لمخالفة أوامر الدفاع المفروضة من السلطات الأردنية بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، إلا أنه نفى الأمر جملةً وتفصيلاً بعد ساعات وأكد أن استدعائه كان للسؤال حول الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأنه غادر المركز الأمني بعد أن أطلعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الذي اقتصر على أهل العروسين فقط.

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