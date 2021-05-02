محمد سامي "غادة عبد الرازق ظلمتني"..وقصة تحرشه بها إلى الواجهة مجدداً!

حل المخرج المصري "محمد سامي" ضيفاً على البرنامج الحواري "العرابة" من تقديم الإعلامية المصرية بسمة وهبة.

أهم مواضيع الحلقة كان حول خلافه مع غادة، إذ أن بسمة وجهت له سؤال حول أكثر شخص كان قد ظلمه ليرد بـ غادة عبد الرازق…. وردت الإعلامية بأن غادة تعلم أنها ظلمتك واعتذرت لك ليرد بـ

"مزبوط سلمت عليا وحكتلي اوعي كون زعلان مني…..بس هي عملت معي تصرفات ما بعد المشكلة وكلام كثير تقال عليا ومكنش حقيقي وهي عارفة انه مش حقيقي"..

الخلاف كان قد بدأ خلال كواليس مسلسل "حكاية حياة" بعدما اتهم سامي الفنانة غادة عبد الرازق بتأجير بلطجية و اقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده...غادة بدورها نفت الأمر في في عدد من البرامج الحوارية وأكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه قام "سامي" بمسكها من ملابسها وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة.... وعادت وأضافت غادة تفاصيل خلال عام 2014 تقريباً أن محمد سامي شتمها بوالدتها ومن ثم أمسكها من ملابسها مما تسبّب في تمزقها وكشف جزء حساس من جسدها في الشارع.

فنياً، يعيش المخرج محمد سامي نجاح مسلسل "نسل الأغراب" والذي هو من بطولة زوجته مي عمر إلى جانب كلاً من الممثل المصري أمير كرارة وأحمد السقا إضافةً إلى نخبة من الوجوه ن بينهم منة فضالى وأحمد مالك، أحمد داش، ملك أحمد زاهر وغيرهم...وتدور قصة العمل في إطار درامي اجتماعي من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

أما غادة عبد الرازق فتعيش نجاح مسلسل "لحم غزال" والذي يجمعها بنخبة من الوجوه بينهم مي سليم، محمد عادل، شريف سلامة وغيرهم..وتدور قصة العمل في إطار درامي اجتماعي حيث يجسد حياة الحارة الشعبية و يجسد العلاقات المتشابكة بين أفرادها ضمن أسرار متعلقة بالبطلة الرئيسية.

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