محمد صبحي في رسالة للرئيس السيسي: "إسمح للأحسن منك بالترشح"

تصدر اسم الفنان المصري محمد صبحي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد مطالبته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح المجال لمن أفضل منه للترشح للانتخابات.

محمد صبحي يوجه كلام للرئيس السيسي

وخلال حوار جمعه مع الإعلامي حسـام الغمري، قال صبحي: "يلي عايز أقوله نحنا نقدِّر القيادة المصرية أنقذت مصر في لحظة فارقة وأنقذت هي والقوات المسلحة والشرطة من الضياع أن تكون مثل ليبيا أو سوريا أو اليمن، نعترف بهذا ولكن سمحنا أو من يرى مخالفة في بعض الأمور سمح بوقت كافي للملمة الأمور لكن لن يدوم ولكن يكون خطًا سياسيًا للأبد".

وشدد على حبه للقيادة والحكومة وكل المخلصين لمصر، ووجه رسالة للسيسي، قائلًا: "أنا عايز أقول للرئيس إزا كنت متأكد بحب الناس أرجوك إسمح للأحسن منك التقدم للانتخابات".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، إذ كتب أحدهم: "حتي محمد صبحي إللي كان بيطبل للسيسي فاض بيه الكيل وبيطالب السيسي بالرحيل".

وكتب آخر: "هههههههههههههههه واضح ان صبحى بيدور على مكان مريح فى سجن العقرب يقضى فيه الى فاضل من عمره فيه ببلاش ههههههههه وعلى فكره محمد صبحى مش يقصد ان الرئيس يمتنع عن الترشح لا هو يقصد ان يمنح الفرصه لى كادر جديد بالترشح ويمنع الاجهزه من التدخل فى الانتخابات لو كان واثق من حب الشعب فعلا ؟"..