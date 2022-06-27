محمد عبده يرفض دخول نجله عالم الغناء.. وهذا سببه!

أعرب الفنان السعودي محمد عبده عن غضبه واستيائه من غناء نجله في أحد البرامج التلفزيونية، مُشيرًا إلى رفضه دخوله الوسط الفني.

محمد عبده غاضب من غناء نجله

حلَ محمد عبده ضيفًا في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، وتطرق للحديث عن مواضيع عدة من بينها غناء نجله عبدالرحمن في برنامج "ليالي رمضان"، فحينما سئل عن مشاعره حينما رأى ابنه يغني باقي من الأغاني، أوضح أنه فوجئ بظهوره؛ الأمر الذي أثار غضبه واستيائه، وانتهت المشكلة باعتذار ابنه منه.

وقال نجم العرب: "عبد الرحمن أنا مدخره لمستقبل أهله وعمله لا كفنان أو مطرب.. ممكن يكون فنان متذوق للفن، وهو يعزف بطريقة جميلة على الأورج والبيانو، لكن مطرب لا أفضل"، رغم إشارته إلى أن صوت نجله يتشابه بصوته نظرًا للجينات المشتركة.

وحول أسباب رفضه دخول ابنه عالم الغناء، أجاب بكل بساطة "أنا حر"، دون الإسهاب بالتفاصيل والشرح.

محمد عبده متعطش لحفلات عبدالمجيد عبدالله

أما بشأن عودة المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله لخشبة المسرح بعد غياب لفترة طويلة، أكَّد عبده أنه متشوق لعودة زميله قائلًا: "الجمهور كان متعطش له، كلنا متعطشين له".

كما دافع عن رأيه بشأن اغاني عبدالمجيد التي وصفها سابقًا بـ"أغاني مرحلة"، قائلًا: "كانوا ممكن يعملوا أغاني كلاسيكية أكثر تتسمع الى الآن، بس مش بالكم الهائل اللي بينزلوه من الأغاني الخفيفة".

محمد عبده يستعد لحفله في دار الأوبرا الفرنسية

ويستعد النجم السعودي لإحياء حفل غنائي لأول مرة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك على خشبة مسرح دار الأوبرا الفرنسية في قصر غارنييه الشهير.

ومن المقرر أن يقام الحفل في يوم 22 يوليو/تموز المقبل، ويقدم فيه فنان العرب محمد عبده لجمهوره خلال الحفل العديد من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي قدمها على مدار مشواره الغنائية، ومن المفترض أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات السعودية والعربية المقيمة بفرنسا.