محمد عطية متهم بنشر الرذيلة والفسق

أثار الفنان المصري محمد عطية موجة من الجدل وحالة من الغضب، بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، التي كشف فيها عن اتفاقه مع فكرة المساكنة قبل الزواج، ومهاجمته الفنانين الذين يرفضةن أداء مشاهد القبلات.

اتهام محمد عطية بنشر الرذيلة والفسق

وبعد حالة الفوضى التي أحدثها، قررالمحامي سمير صبرى بتقديم بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان؛ بتهمة التحريض على زواج المساكنة، وطالب بإصدار الأمر بالتحقيق فيه وتقديم عطية للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وفي بلاغه، أوضح صبري أن المبلَّغ ضده ظهر في إحدى البرامج التلفزيونية وتحدث فيه المساكنة، التي تتمثل بإقامة علاقة زوجية كاملة دون تقديم أوراق رسمية، حيث يعيش الطرفين في منزل واحد ويلتقيان في أوقات محددة، مع حرية عودة كل فرد منهما إلى منزله الأصلي.

وتابع المحامي بلاغه، بأن المساكة قد يتفق فيها أغلب الثنائيات على عدم الإنجاب، ولفت إلى أن لا مانع من زواج الرجل من فتاة من غير دينه.

وأشار سمير صبري إلى أن تصريحات عطية تعمل على نشر الفتن والرذيلة غير آبهًا بالتعاليم الدينية والأعراف الإسلامية، بالإضافة إلى مساعدته على نشر الفسف والفجور، وتحليله أمرًا حرمه الله؛ ما يعني أن المبلَّغ ضده يضعه تحت طائلة القانون لدعوته إلى البغاء في المجتمع المصرى؛ لأن الله شرع العقود والهدف منها الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها وحقوق ما ينتج عن هذا الزواج والحفاظ على النسل وعدم اختلاط الأنساب.

محمد عطية يهاجم الفنانين الذين يرفضون مشاهد القبلات

قبل عدة أيام، أعرب عطية عن رفضه التام وتعجبه من تصريحات الممثلين حول رفضهم لأداء مشاهد القبلات والأحضان في أعمالهم، ورفض بعد الفنانين لدخول زواجتهم الوسط الفني.

وقال: "في نغمة انتشرت مؤخراً في الوسط الفني هتجنن منها في مصر، ممثلين يطلعوا يقولوا لأ أنا مش ببوس، ومقبلش ان مراتي تمثل، طب دخلت الوسط ليه، أنا مشكلتي مش في قناعات الأشخاص، مشكلتي لما يجيلك دور مخالف لقناعاتك وتطوعه لقناعاتك".

وتابع عطية كلامه مستشهدًا بمشهد من أحد المسلسلات الرمضانية، وقال: "في مسلسل في رمضان اللي فات دور أخت أخوها كان في مستشفى بين الحياة والموت، لما رجعمن المستشفى، وقفت بعيد تشاور له علشان مش بتسلم، هل دا منطقي وطبيعي؟ كده طوعت الدور لخدمة قناعتها ودا مش منطقي. فأنا كمشاهد مش مقتنع ان في أخت، أخوها كان بين الحياة والموت، واستقبلته بالطريقة دي، كل شخص حر في معتقداته لكن اللي يزعجني أنهم بيدعوا ده وعلى المستوى الشخصي بيعملوا كل حاجة".

كما انتقد الرقابة على المحتوى الفني بشكل عام، مُشيرًا إلى أن الإنسانية هي المرجع الأعلى في كل شيء بعيدًا عن الدين/ كما لفت إلى أن التقاليد والعادات والثوابت جرائم في حق العقل البشري، معتبرًا إياها قيودًا .

محمد عطية والمساكنة

وشجع الفنان المصري على فكرة الزواج المدني والمساكنة، رافضًا تدخل المجتمع والقوانين بين الثنائي، وقال: "يعني أنا دلوقتي بحب إنسانة، ليه ندخل المجتمع والقوانين بنا؟".

وتابع عطية قائلا: ”أعتقد ده أنسب حاجة، والمساكنة أحسن ما تروح تتزوج على عمياني، وأكتر حاجة بتزود نسب الطلاق إن الناس بتروح تتزوج على عمياني، الجنس جزء مهم جدا من العلاقة، أغلب حالات الطلاق التي تحدث بسبب أنه ليس هناك توافق في العلاقة الجنسية".

وانتقد عطية النظرة المجتمعية الشرقية للمرأة، داعيًا للمساواة بين الرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة.

محمد عطية يعلق على اغتيال طالبة المنصورة نيرة أشرف

وتطرَّق عطية لحادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف، مبديًا استيائه وغضبه من فحص عذريتها بعد وفاتها، واصفًا إياه بالتصرف المقرف والمشين، كما شدد على معاقبة القاتل بقسوة بالحكم عليه مؤبدًا وليس الإعدام.

وقال: "موضوع التشريح ده موجود في كل جرائم القتل، لكن إعلان فكرة هي عذراء ولا لأ، دي حاجة المسؤولين..المفروض يحاسبوا المتسبب عليها جدا، لأن دي بتعكس إزاي المجتمع بيحكم على المرأة أو القتيلة من خلال شرفها اللي بيتمثل في علاقاتها الجنسية".