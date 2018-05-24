الفنان المصري محمد فؤاد

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنان المصري محمد فؤاد خلال قيامه باحياء حفل سحور في إحدةى الخيم الرمضانية بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

وظهر فؤاد في الصورة وقد اكتسب وزن زائد بشكل كبير وملحوظ، ظهور فؤاد بهذا الشكل صدم عدد كبير من جمهوره ومتابعيه والذي طالبوه بالاهتمام بصحته واتباع الريجيم ولعب الرياضة من أجل العودة لوزنه الأصلي والطبيعي من أجل الحفاظ على صحته.

وظهر فؤاد في الصورة مرتديًا جاكيت رسمي باللون الأسود أسفله تيشيرت باللون الأبيض مع بنطلون بنفس لون الجاكيت، وقدم فؤاد في الحفل مجموعة من اغانيه المعروفة ما بين القديمة والحديثة واستطاع اشعال اجواء الحفل الرمضاني.