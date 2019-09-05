محمد فؤاد ودينا في مرمى القضاء المصري بسبب حفلة.. ما القصة؟

وقع الفنان المصري محمد فؤاد ومواطنته الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، في مرمى القضاء المصري بعد الغناء والرقص في ديسكو "إيغوانا" في الساحل الشمالي غير المرخص، وهو ما وضعهما تحت طائلة القانون لعدم التزامهما بتعليمات الهيئة العامة بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في مثل تلك الحفلات.

وحررت لجنة إدارة المصنفات الفنية محضرًا ضد الفنانين المصريين محضر جنحة يحمل رقم ١٦٩٦ العلمين لحفل محمد فؤاد، والراقصة دينا، كما حررت اللجنة ٢٦ محضرًا آخرين مصنفات مختلفة المخالفات، لعدد من الأماكن بدوائر أقسام مارينا والعلمين.

ومن بين المحاضر التي تم تحريرها، الجنحة رقم ١٦٦٠ ضد الراقصة الأجنبية لونا للرقص بدون ترخيص، والجنحة رقم ١٦٥٨ للراقصة أوجستينا للرقص بدون ترخيص، والجنحة رقم ١٦٦١ للراقصة المصرية سهيلة طارق، وشهرتها ليندا، لمخالفة شروط الترخيص والتحريض على الفسق.

وكانت الهيئة العامة بجهاز الرقابة قد قامت بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، بتشكيل لجنة برئاسة سيف العجيزي مدير عام الجهاز وأحمد محمد عبده مفتش الرقابة على المصنفات ومأمور الضبط القضائي، بحملة للتأكد من مدى التزام الفنادق والملاهي الليلية والشواطئ بالساحل الشمالي بكافة القوانين الرقابية.

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