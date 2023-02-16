محمد فؤاد يخضع لعملية تكميم معدة.. ويعلق "العمليات مش عيب"

أحدث الفنان المصري محمد فؤاد حالة من الجدل بعد إحياء حفله الغنائي في لبنان بمناسبة عيد الحب، حيث لاحظ المتابعون الخسارة الواضحة في وزنه؛ ما أثار التساؤلات حول الأسباب.

محمد فؤاد يخضع لعملية تكميم معدة

وكشف محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن فقدانه جزء كبير من وزنه نتيجة خضوعه لعملية تكميم المعدة، لافتةً إلى أنه غير خجل من الإعلان عن الأمر.

وقال فؤاد: "أجريت عملية تكميم للمعدة وأنا مش بخبي زي الناس لأنها مش خيانة عظمى يعني، ولكني أنصح أي حد يعاني من أي شيء بإجراؤها ومش هقول إني بعمل دايت لأن العمليات مش عيب".

وأشار إلى أنه ملتزم بنظام غذائي في الوقت الحالي، كما يمتنع عن تناول الخبز بشكل بالمطلق.

محمد فؤاد يتعرض لعملية نصب واحتيال

على صعيد آخر، كشف الفنان أنه خسر ما يقارب الـ12 مليون جنيه مصري بعملية نصب واحتيال أقدم عليها أكثر من 4 أشخاص، أوهموه بتأسيس شركة عقارية على أن يحظى بنسبة أرباح وفق عقد مبرم بينهم.

وفي التفاصيل، أخلت المجموعة ببنود وشروط العقد المبرم بينهم وبين محمد فؤاد، بعد حصولهم على المبلغ المالي متفق عليه والذي يعادل 400 ألف دولار، متجاهلين منحه نسبة الأرباح الخاصة المتفق عليها كل شهر أو ثلاثة أشهر، بحجة عدم تمكنهم من تجميع المبلغ المتفق عليه.

وحرر الفنان محضر في قسم شرطة الشروق يتهم فيه المشكو عليهم بالمماطلة بمنحه النسبة المتفق عليها فيما بينهم، وإخلالهم بشروط العقد، وإيهامه بتأسيس شركة عقارية.