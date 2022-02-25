محمد فراج و بسنت شوقي يتصدران الترند بعد بكائهما على الهواء!

لم يتمالك الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي دموعهما خلال لقائهما مع الإعلامي أنس بوخش.

وفي حلقة جمعتهما ببرنامج ABtalks تحدث الفنانان الزوجان عن علاقتهما ووجه كل واحد منهما مجموعة أسئلة للآخر.

وكان آخر سؤال يوجهه محمد فراج لبسنت شوقي في الحلقة (إذا كانت هذه آخر مرة تريني فيها ماذا ستقولين لي؟).

وما أن قرأ محمد فراج السؤال حتى بدأ في البكاء وطلب إيقاف التصوير، ليتوقف فعلا لدقائق وعندما عاد بدأت بسنت تبكي وقالت إنها لا تستطيع حتى تخيل الأمر.

وبعدما قام مقدم البرنامج أنس بوخش بتهدأتها وجهت رسالة إلى فراج قالت فيها: (شكرا على الحب وشكرا على احتوائك ومحاربتك وأنك مستسلمتش وبحبك أوي).

وكشف محمد فراج خلال الحلقة، أن أكثر الأشياء التى لا يحبها فى بسنت شوقي عصبيتها، ولكنه تعلم أن يتعامل مع عيوبها، خاصة أنه لا يتخيل حياته بدونها .

هذا و قد حققت الحلقة التي كشف فيها الزوجان محمد فراج وبسنت شوقي العديد من الأسرار ، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة .