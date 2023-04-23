محمد قنوع تنبأ بوفاته في آخر منشور له.. "وداعًا"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان وفاة النجم السوري الراحل محمد قنوع ، آخر منشور شاركه عبر حسابه في "فيسبوك" ينعى فيه شخصيته "شومان"، التي جسدها في مسلسل "العربجي".

محمد قنوع تنبأ بوفاته

في المنشور، شارك الفنان الراجل صورة لشخصيته "شومان" باللونين الأسود والأبيض، وعليها شريطا أسود يدل على الحداد، وكتب: "وداعًا شومان.

وانهالت التعليقات على المنشور بعد إعلان وفاة قنوع نتيجة إصابته بلجطة قلبية، كما لو أن الفنان علم باقتراب أجله بمشاركته مثل هكذا منشور، ، فكتبت إحداهن: "من وقت اللي شفت هالصورة والبوست ماحبيته 😭 وحسيته عم يفاول على حاله..ربنا يكتبلك المنزلة العليا يارب يارب".

وأضاف آخر: "فظيعه هالصورة كيف صارت حقيقة الله يرحمك ويغفرلك".

وقبل يوم واحد من وفاته، كان الفنان الراحل قد شارك صورة لقبر والده مروان مصطفى قنوع، الذي وفاته المنية قبل 3 سنوات، وأرفقها بتعليق: "يا هلالاً غاب عن عيني وراح. تاركاً في القلب ناراً واستراح..رحمك الله وعوضك الجنة".

وكتب أحدهم معلقًا على المنشور: "بالأمس كنت تترحم.. والان نحن نترحم عليك ".

وفاة محمد قنوع عن 49 عامًا

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن وفاة الفنان محمد قنوع بشكل مفاجئ بعد تعرضه لجلطة قلبية عن 49 عامًا.

وسارع أبرز نجوم الفن إلى نعي الفنان الراحل والتعبير عن صدمتهم من بينهم طلال مارديني، باسم ياخور، شكران مرتجى، يامن الحجلي وآخرون.