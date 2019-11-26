محمد هنيدي يؤجل "كينج سايز" من أجل عمل جديد مع شريف عرفة

تعاقد الفنان المصري محمد هنيدي، على بطولة فيلم جديد "النمس والأنس"، بالتعاون مع المخرج المصري القدير شريف عرفة، الذي هو مؤلف العمل أيضًا، حيث يعكف "عرفة" الآن على عمل التجهيزات والديكورات اللازمة، بجانب الاستقرار على الأماكن المناسبة للبدء في التصوير، بحسب مصدر داخل فريق العمل.

وأضاف المصدر، لـ"البوابة"، أن النجم المصري محمد هنيدي ، اضطر لتأجيل فيلمه "كينج سايز" الذي كان مفترض أن يرى النور خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن هنيدي قرر في اللحظات الأخيرة تأجيله لوقت آخر، بعدما أذاع عن البرومو الخاص به، والذي جذب انتباه عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وأكد أن المخرج شريف عرفة، يعكف حاليًا على عقد عدة لقاءات مع بعض النجوم للوقوف على أبطال العمل، وإبرام التعاقدات معهم.

ونوّه بأن بعض صناع العمل يحاولون الضغط على النجم الكوميدي أكرم حسني، للعدول عن اعتذاره المشاركة في الفيلم، الذي علّله بسبب انشغاله بمسلسله الرمضاني الجديد "تيمون وبومبة"، وأن تلك المحاولات مازالت مستمرة حتى الآن.

ويجسد محمد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع"، تلك الشخصية التي طالما حلم بتجسيدها في فيلم سينمائي، كي ينقل إحساس من يعانون من قصر القامة، حيث يستخدم أحدث تقنيات الجرافيكس، في هذه الشخصية، وذلك تحت إشراف شركات عالمية، من تأليف الكاتب المصري عُمر طاهر.

وخضع محمد هنيدي، منذ أيام، لعملية جراحية في الفك، استغرقت 5 ساعات متواصلة بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي شارك في موسم الرياض من خلال مسرحيته ”3 أيام في الساحل“، للمخرج مجدي الهواري وشارك فيها عدد من النجوم، وهم: مها أبو عوف وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى.

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