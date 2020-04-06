محمد هنيدي يحسم الجدل حول الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

حل الفنان الكوميدي وصاحب الروح المرحة محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "كاربول بالعربي" الذي يقدمه هشام الهويش على قناة "SBC".
ودار خلال اللقاء الكثير من الأحاديث حول الأعمال الفنية التي قدمها محمد هنيدي خلال مسيرته كممثل في السينما، والتي تضمنت أعمال ناحجة ولا زالت تحظى باهتمام ومتابعة حتى هذا اليوم، مثل فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" والذي حقق نجاحًا ولا يزال على الرغم أنه تم عرضه قبل 20 عامًا من الآن.
وكان هشام الهويش قد طرح سؤالًا على هنيدي حول إمكانية وجود جزء ثان من "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي بسببه انطلق إلى عالم الشهرة عدد كبير من الوجوه الفنية المعروفة اليوم.
حديث الفنان #محمد_هنيدي عن فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".. والمبدأ موجود لعمل جزء ثاني له.— SBC channel (@SBC_Channel) April 5, 2020
#كاربول_كاريوكي#محمد_هنيدي_على_SBC@HishamStar@OfficialHenedy@cpk_saudia pic.twitter.com/3W94tn32mh
هنيدي أكد أن الفكرة قائمة ونجاح الفيلم المستمر من جيل إلى جيل هو ما دفعه للتفكير في جزء آخر من العمل، ولكن في نفس الوقت عندما عرض الفكرة على المؤلف مدحت العدل، كان هناك بعض القلق والسبب أنه تقع على عاتق فريق العمل مسؤولية كبيرة، فليس أمرًا سهلًا أن تقدم جزء ثاني من عمل ما عاش لفترة طويلة مع الجمهور، لذلك كان القرار هو التروي حاليًا، وفي الوقت ذاته الفكرة ستظل موجودة ولكنها ستحتاج للوقت والإعداد الجيد قبل أن تبصر النور.
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