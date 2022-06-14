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محمد هنيدي يكشف سبب احتراق منزله. وينشر صور للأضرار

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 14 حزيران / يونيو 2022 - 07:33
محمد هنيدي
محمد هنيدي

تعرَّض منزل الفنان المصري، محمد هنيدي، للحريق بشكل مفاجئ، مُخلِّفًا بعض الأضرار من بينها تفحم الجدران وتحولها للأسود.

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وقد شارك هنيدي متابعيه عبر حسابه على موقع تويتر عدة صور لآثار حريق منزله الكائن بمنطقة الدقى، فنشاهد المكيف متفحم، كما أن الجدران الذي تحطيه تحوَّلت إلى الأسود.

وأرفق الصور بتعليق يطمئن من خلاله متابعيه، كتب فيه: "الحمد لله.. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جيت على قد كدة ولحقناها بدري".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم ومساندتهم للنجم خبر خانة التعليقات، فكتبت الفنانة المصرية نجلاء بدر:  “لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يحفظكم”.

وكتب الفنان المصري عصام السقا مُعلقًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. قدر الله وماشاء فعل.. حمدالله على سلامتك وسلامة اسرتك".
 

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وفي وقت لاحق، كشف هنيدي أن سبب نشوب الحريق في منزله كان سببه انفجار مكييف الهواء، وقال: "الحمد لله على كل حال، إحنا كنا قاعدين وفجأة لقينا دخان خارج من الغرفة لكن الحمد لله لحقناه بدري".

وأضاف أن الحريق نشب بعد انفجار المكييف، قائلًا: " الحمد لله أنا والأسرة بخير ربنا نجانا"."

كلمات دالة:محمد هنيديحريقنجوم

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