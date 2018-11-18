محمد هنيدي ينشر صورته مع زوجته بمناسبة احتفالهما بعيد زواجهما!

محمد هنيدي

نشر الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي صورة تجمعه بزوجته السيدة عبير السري بمناسبة عيد زواجهما عبر حسابه الخاص في إنستغرام.

وكتب هنيدي مُعلقًا: "النهاردة عيد جوازنا كل سنة وأنتي روحي"، وتفاجأ جمهور الفنان المصري بهذه الصورة بسبب عدم اعتيادهم على نشر هنيدي لصورة زوجته او صوره العائلية.

وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنين له ولزوجته حياة زوجية سعيدة وزواج دائم، يُشار إلى ان هنيدي متزوج من السيدة عبير السري منذ سنوات طويلة ولهم 3 أبناء هم فريدة، فاطمة، أحمد.

وعلى الصعيد الفني كان الفنان المصري محمد هنيدي قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أرض النفاق" والذي شاركه في بطولته الفنانة هنا شيحا والفنانة دلال عبدالعزيز، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير.

ويستعد هنيدي لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بعد مرور سنوات طويلة على الجزء الأول منه، وسيتم الكشف عن تفاصل الفيلم في شهر يناير المقبل، هذا وكشتف بعض المصادر أن عدد كبير من أبطال الجزء الأول أبدوا موافقتهم على تصوير جزء جديد منه من ضمنهم الفنان أحمد السقا.

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