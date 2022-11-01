محمد هنيدي ينعي أسامة السيد.."عنده قبول كبير تشوفه بس تحبه"

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشيف المصري أسامة السيد، بعد معاناة طويلة مع المرض الذي ألمَّ بجسده، إذ وضع بصمته في كل بيت عربي، بوصفاته اللذيذة وبروحه المرحة وأخلاقه العالية.

محمد هنيدي ينعي أسامة السيد

وتوجَّه الفنان المصري محمد هنيدي عبر حسابه على موقع تويتر ليعبر عن حزنه لوفاة أسامة السيد، وكتب مشيدًا به: "البقاء لله .. كان شخص عنده قبول كبير تشوفه بس تحبه ... ربنا يرحمه يارب".

يعتبر أسامة السيد أحد أشهر طهاة العالم العربي، وإلهامًا لمهنة الطبخ المتلفزة، إذ بدأ أول برنامج طهي مباشر على الفضائيات العربية في أوائل التسعينيات تحت اسم "بالهنا والشفا".

آخر ما نشره أسامة السيد

وكان آخر ما نشره أسمة السيد عبر حسابه في "فيسبوك" منشور يطلب من متابعيه الدعاء لها واستذكاره بالخير، وكتب: "أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدى الرحمن".

وطلب من متابعيه تذكر كل شيء جميل قدمه خلال رحلتهم سويًا، التي شاركوه خلالها ذكرياتهم ومواقفهم، وتابع: "لا تنسوني من الدعاء. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".

الشيف أسامة السيد

أسامة عبد المحسن السيد، وهو شيف وطاهٍ مصري يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك مستشار في التغذية ومقدم برامج تلفزيونية خاصة بالتغذية والطهي.

الشيف أسامة من مواليد القاهرة وتحديدًا في عام 1957، واشتهر بأكلاته الشهية ووصفاته الغنية لكنه دخل عالم تقديم البرامج في عام 1991 عبر برنامج "بالهنا والشفا" على قناتي mbc وANA الأمريكية.

وفي عام 2002 بدأ الشيف أسامة السيد بتقديم برنامج "مطبخ سي السيد" على قناة دريم المصرية، وبعد عامين بدأ بتقديم برنامج "مع أسامة أطيب" على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 بدأ في تقديم برنامج جديد على قناة cbc سفرة والذي كان يحمل اسم "من مطبخ أسامة".