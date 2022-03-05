محمود العسيلي في إطلالة عائلية مبهرة من جزر المالديف

شارك الفنان محمود العسيلي جمهور ومحبيه أحدث ظهور له مع أسرته فى رحلة إلى جرز المالديف للاستمتاع بالأجواء الرائعة، حيث نشر مجموعة صور جديدة عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، والتى ظهرت فيها زوجته أمنية عبد المنعم، وأبنائه.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: (ما شاء الله، ربنا يحفظكوا ويسعدوا يا رب، تحفة الصورة ربنا يسعدكم، ما شاء الله حلوين وغيرها.

وكانت آخر أعمال محمود العسيلي، أغنية (رقصة سلو) التي طرحها على (يوتيوب) بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، و الأغنية من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر خالد سند.