منة عرفة في موعد غرامي مع عمر.. والخيانة فشل علاقاتها

تحدثت الفنانة المصرية منة عرفة عن أسباب فشل علاقتها السابقة التي تنوعت بين الخطوبة والزواج، وذلك خلال مشاركتها في برنامج The Blind Date Show.

منة عرفة تكشف سبب فشل علاقاتها

وترتكز فكرة البرنامج على شاب وشابة يجتمعان في موعد للتعارف دون الكشف عن هويتهما لحين انتهاء البرنامج، حيث يتناقشان حول مواضيع مختلفة، ويكشفان تفاصيل عن حياتهما الشخصية والعاطفية.

وخلال حديث منة وشاب يدعى عمر، كشفت عن ارتباطها بثلاث رجال خلال حياتها، وتنوعت علاقاتها بين الخطوبة والزواج، وأوضحت أن سبب فشل العلاقات يعود لتعرضها للخيانة.

ولم تكشف منة هوية الشخص الذي أقدم على خيانتها، لاسيما وأنها انفصلت عن زوجها الفنان المصري محمود المهدي بعد 30 يوم على انفصالهما.

وحصد الفيديو منذ نشره عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" ما يقارب النصف مليون مشاهدة، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم بالموعد، فكتبت إحداهن: "الولد دمه زي السكر بجد موتني ضحك وباين عليه شيك كده و ابن ناس و ف نفس الوقت شعبي كده ميكس تحفه بجد".

وأضاف آخر: "طب واللهي الواد عسل و جود بوي و دمه خفيف هي بس تحس انها داخلة علي خناقة سيكا بس لذيذة برضوا و ضحكتها حلوة اوي".

منة عرفة ورأيها بإنفاق المرأة

وحول رأيها في مشاركة المصاريف بين الرجل والمرأة، شددت أن الرجل هو المسؤول على الإنفاق، وقالت: "أيوة أنا مش هصرف.. على فكرة ده الطبيعي إنه كراجل تصرف عليا، أما فلوسي لو بشتغل دي أضيعها على نفسي وأعمل بيها اللي أنا عاوزاه، وأنت تديني مصروفي بردو لأني عندي مصاريف البيت والعيال".



منة عرفة وعلي غزلان

وكانت قد انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة بين منة و اليوتيوبر علي غزلان؛ بسبب ظهورهما المتكرر معاً على الرغم من نفي منة الموضوع بإعلانها أنها عزباء خلال استضافتها في رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ما أثار ضحك علي الذي شارك صورة لهما معاً وعلق "دا حتى أنا بضحكها".