محمود نصر بطل مسلسل "حرب الورود"..وهذا موعد عرضه

ما يزال صناع العمل العرب مستمرين باستنساخ أعمالهم من الدراما التركية، وآخر هذه الأعمال المسلسل التركي " حرب الورود ".

انتهاء تصوير مسلسل حرب الورود

وأفادت تقارير أنه جرى تصوير المشاهدة الأخيرة من العمل في أسطنبول قبل عدة أيام، ويُقال أنه سيجرى عرضه بعد انتهاء عرض مسلسل "ستيلتو".

وسيلعب بطولة العمل كل من محمود نصر، وستيفاني عطالله، وباميلا الكيك، وإنجي ريحان، وهيما إسماعيل، وبلا مارتيني، ولين غرة، وفادي حواشي، وغيرهم.

أحداث مسلسل حرب الورود

والجدير بالإشارة إليه أن المسلسل مأخوذ من مسلسل تركي يحمل الاسم نفسه، عرض عام 2014.

وتدور أحداث المسلسل الأصلي حول إبنة لأسرة فقيرة تدعى "جولرو شيليك"، حيث تسكن في ملحق صغير تابع لقصر مصممة الأزياء الشهيرة "جولفام سيباهي"، ورغم حياتها الصعبة وفقرها، إلَّا أن "جولرو" تحلم بالشهرة وأن تصبح "جولفام"، لكن الحرب تبدأ بينهما حينما تقعان في حب الشخص ذاته.

