مسلسلات تركية جديدة خريف وشتاء 2022-2023

ينتظر عشاق الدراما التركية من جميع مختلف العالم انتهاء الموسم الصيفي للمسلسلات التركية والتي تدور في اطار رومانسي كوميدي، لتبدا المسلسلات التركية ذات القصص المخلتفة والحبكات القوية، في انتظار مسلسلات تركية جديدة خاصة بالموسم المقبل تحمل حبكات قوية وقصص مميزة.

ومن المعروف أن المسلسلات الشتوية تحمل عادة قصص غامضة وأحداث أكثر قوة وتعقيدًا من المسلسلات الصيفية التي تتصف بالخفيفة وتكون خليط ما بين الكوميدية الرومانسية أو المدرسية.

ومع اقتراب موسم الخريف والشتاء بدأت شركات الإنتاج التركية العمل على عدد من المسلسلات سنستعرض بعض منها في هذا المقال.

مسلسلات تركية جديدة قادمة للموسم الشتوي 2022 - 2023

1- مسلسل فوضى عارمة

من أبرز الـ مسلسلات التركية المنتظرة، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي "بيفرلي هيلز" حيث يتناول المسلسل قصة عدد من المراهقين الأثرياء في المدرسة الخاصة، وما يواجه هؤلاء المراهقين، إلى جانب بعض تفاصيل حياتهم الفاخرة.

وطرحت قناة فوكس التركية المقرر ان تعرض العمل البوستر الخاص بالمسلسل الذي ظهر فيه جميع النجوم، وتفيد الأنباء بان العمل من المقرر ان يعرض خلال فترة قريبة.

أبطال مسلسل فوضى عارمة:

ايتاتش شاشماز

مرات يازجي اوغلو

اصليهان مالبورا

نجيب ميملي.

2- مسلسل لا يمكن الوثوق بالرجال

لا يوجد أي تفاصيل جديدة تتعلق بالمسلسل، سواء عن قصته أو النجوم المشاركين فيه، كما لم يتم الكشف عن موعد تصوير وعرض المسلسل.

ومن الانباء القليلة المسربة حول المسلسل ان النجمة التركية البيران دويماز من اوائل المرشحين لبطولة المسلسل، كما من الممكن ان يتم تعديل اسم المسلسل إلى "الغرور".

كما كشفت بعض المصادر أن العمل سيتناول عدد من قصص الحب، والخيانات، والعلاقات، وسيعرض الخيانة من جانب الرجال بشكل خاص.

3- مسلسل الأوغوز التسعة

تدور أحداث المسلسل في إطار عسكري والعمل من كتابة "سليمان تشوبانوغلو"، ومن أبرز أعماله مسلسل المحارب، والذي ينتمي أيضًا إلى فئة الأعمال الحربية.

وهو من الاعمل التي لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق به أيضًا، سوى انه سيعرض على قناة فوكس التركية، وان العمل سيعرض قصص حربية ومن المتوقع أن تتناول حقبة قديمة من الزمن في تركيا

4- مسلسل رجل العصا

تم البدء بتصوير مسلسل رجل العصار والذي كان يحمل اسم رجل القمامة سابقًا، والعمل من بطولة النجمة التركية التشين سانجو، والنجم أنجين التان على أن يعرض خلال الفترة القادمة.

ويروي العمل قصة مبرمج يدعى فريد يعاني من مشاكل نفسية بسبب طفولته غير السليمة، ويحصل فريد على ثروة مفاجئة ليصبح واحد من الأثرياء.

وبعد أن ترفض بيري التي تعمل في بنك حبه، يقرر فريد خطفها وتقييدها داخل قبو، وسط العديد من الأحداث المميزة.

4- مسلسل جديد مقتبس من الفيلم التركي "حب العمالقة"

الفيلم التركي حب العمالقة من أبرز الأفلام التركية التي حققت نجاح لافت وكبير عند عرضها في فترة السبعينات الماضية.

ويروي الفيلم قصة عاشقين يحاولان العودة إلى بعضهما بعد فترة من الانفصال، ويقرران مواجهة الكثير من المشاكل مع اصدقائهما وعائلتهما، ويتسبب حبهما بالكثير من الأحداث الصادمة التي تتسبب بإراقة الدماء.

وشارك في بطولة الفيلم الذي عرض قبل سنوات كل منتوركايي شوراي، قادر اينانير، سافاش بشار.

وكشفت بعض المصادر الفنية التركية عن البدء بإنتاج مسلسل مقتبس من الفيلم التركي، على أن يعرض على قناة فوكس التركية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

5- مسلسل الغريب الذي بداخلي

هذا العمل مقتبس من مسلسل كوري، يروي قصة رجل يعاني من مشاكل وأمراض نفسية، ويراجع طبيبة نفسية تحاول مساعدته.

لكنه يقع في حبها، كما انها تجد نفسها تبادله نفس المشاعر، وهو الامر الذي يزيد من تعقيد الاحداث بسبب علاقة الحب هذه.

ومن الأسماء المرشحة لدور البطولة الفنانة التركية هاندا ارتشيل التي حققت نجاحًا في بطولة مسلسل انت اطرق بابي، والممثل بوراك دينيز.

6- مسلسل اسمي فرح

تدور أحداث المسلسل في اطار الدراما والجريمة وهو مقتبس من من المسلسل الأمريكي الشهير The Cleaning Lady.

وقصة المسلسل حول عاملة تنظيف، تحاول مساعدة ابنها الذي يتعرض لمشكلة صحية، وتضطر إلى السفر، لكنها تجد نفسها متورطة في بعض القضايا ومضطرة لمخالفة القانون.

وينضم هذا المسلسل إلى قائمة الاعمال التي لم يتم الكشف بعد عن موعد عرضها والنجوم المقرر مشاركتهم في بطولته.