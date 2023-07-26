مخرج فيلم "أوبنهايمر" يتعرض للهجوم.. ارتكب خطأ لا يغتفر

أوبنهايمروقع صناع فيلم "أوبنهايمر" Oppenheimer في خطأ تاريخي فادح؛ ما عرض المخرج كريستوفر نولان لهجوم كبير من قبل بعض المشاهدين، الذين اتهموه بعدم إملاء الاهتمام في نقل المعلومات والوقائع التاريخية بدقة.

مخرج فيلم أوبنهايمر يرتكب خطأ تاريخيًا

في التفاصيل، يظهر النجم الأمريكي كيليان ميرفي، الذي يجسد شخصية عالم الفيزياء جي روبرت أوبنهايمر، يدخل قاعة ضخمة محتشدة بالحضور وسط تصفيق كبير وإشادات بالغة، عقب نجاح الولايات المتحدة في الانتصار على اليابان، بعد إلقاء قنبلة ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي، والتي أشرف هو على تطويرها.

ورفع الحضور أعلام الولايات المتحدة الأمريكية، ليتضح أنها تضم 50 نجمة ترمز إلى الولايات الخمسين؛ وهو ما أثار غضب المشاهدين الذي رأوا أن هذا المشهد يعتبر سقطة للقائمين على العمل، لاسيما أن علم الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان يضم 48 نجمة.

ففي عام 1945، الذي تجري فيه أحداث العمل، لم تكن ولايتي ألاسكا وهاواي منضمتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انضمتا عام 1959 و1960 على التوالي.





قصة فيلم أوبنهايمر - Oppenheimer

تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الأمريكي روبرت أوبنهايمر العالم الفيزيائي ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف تمكن من تغيير مشروع مانهاتن.

أبطال فيلم أوبنهايمر - Oppenheimer:



كيليان مورفي (روبرت أوبنهايمر)

روبرت داوني جونيور (لويس)

مات ديمون (ليزلي جروفز جونيور)

إيميلي بلانت (كيلي أوبنهايمر)

رامي مالك

فلورنس بيو (جين تاتلوك)

جاري أولدمان (هاري ترومان)

جوش هارتنت (ارنست لورانس)

كينيث برانا (نيلز بور)

سكوت جريمز

جاك كويد (ريتشارد فينمان)

ماثيو مودين

