مشهد جنسي في فيلم Oppenheimer يثير غضب الهنود.. ما الذي جرى؟

أثار فيلم "أوبنهايمر" Oppenheimer ، لمخرجه كريستوفر نولان ، غضب العديد من رواد السينما الهنود وتحديدًا الهندوس منهم؛ بسبب إشارته إلى كتابهم المقدس "البهاغافاد غيتا" خلال مشهد حميمي.

فيلم "أوبنهايمر" Oppenheimer يثير غضب الهندوس

في المشهد تطلب بطلة "جان تاتلوك"، التي تجسد شخصيتها الممثلة فلورنس بوغ، من "أوبنهايمر"، الذي يؤدي دوره النجم كيليان ميرفي، قراءة سطر من الكتاب المقدس "البهاغافاد غيتا" بصوتٍ عالٍ أثناء ممارستهما الجنس؛ الأمر الذي أشعل غضب المشاهدين لافتين إلى أنه احتقار لرمز مهم في الديانة الهندوسية.

وتساءل المغردون حول كيف لمجلس الرقابة أن يوافق على هذا المشهد من الفيلم، إذ شارك مفوض المعلومات في حكومة الهند، أودي ماهوركار، بيان من مؤسسة Save Culture Save India، جاء فيه: "يشعر المرء بالحيرة حيال كيف يمكن للمجلس المركزي لتصديق الأفلام (CBFC) أن يوافق على الفيلم بهذا المشهد".

وأوضح أن كتاب "البهاغافاد غيتا" هدية إلهية للحضارة الإنسانية من تأليف بهاجوان سري كريشنا، إذ أنه واحد من أكثر الكتب المقدسة احترامًا للهندوسية.

وأشار إلى "غيتا" كانت مصدر إلهام لعدد لا يحصى من السانياس والبراهمشري والأساطير الذين يعيشون حياة ضبط النفس ويقومون بأعمال نبيلة وينكرون ذواتهم.

كما جاء في البيان: "لا نعرف الدافع والمنطق وراء هذا المشهد غير الضروري من حياة عالم".

وأوضحت مؤسسة Save Culture Save India أنه كان يتوجب على مخرج العمل حذف المشهد؛ كي يكسب قلوب ملايين الهندوس.



قصة فيلم Oppenheimer



تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الأمريكي روبرت أوبنهايمر العالم الفيزيائي ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف تمكن من تغيير مشروع مانهاتن.

أبطال فيلم Oppenheimer: