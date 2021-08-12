هند القحطاني بإطلالة مثيرة.. والجمهور "رخص وعرض للجسد"!

تناقل رواد السوشال ميديا عبر المنصات مجموعة صُور جديدة لـ هند القحطاني كانت قد شاركتها الأخيرة عبر حسابها في سناب شات.

الصُور أظهرت هند القحطاني بلوك جديد إذ أنها ارتدت فستان ضيق على شكل بليزر مفتوح من منطقة الصدر، ورافق الصُور تعليقات هاجمت هند والتي كان منها "اكو هوايه يلبسون هيج لبس بس ميسون هيج حركات ويستعرضون هذا يسمو رخص وعرض جسد".. وتابع آخر "طلع المستور يا حيف وين الأمر بل معروف وين ستره ما بقى غير تتعري كامل".. وجاء في تعليق أحدهم "الحمد لله الذي عافنا مما ابتلاهم به".

اعتقال هند القحطاني !

وكانت مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني قد تصدرت الحديث منذ مدة بعد الأخبار المتداولة حول اعتقالها من قبل السلطات الأمريكية بتهمة استغلال أطفالها. وكان الخبر وقتها قد انتشر في البداية عن طريق الناقد ياسر الفيصل ليأتي الرد من هند بطريقة قاسية أجبرته على حذف المنشور، وجاء في الرد تحديداً "قولوا للمخصي المصاب باللعنة اذا كان عندوا رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي يدعي انه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي دام انه أي أحد يقدر يطلع عليه على حسب تعبيره، بس ما رح يقدر تدرون ليه؟ لأنه كالعادة كذاب ما عنده ذرة مصداقية"....وتابعت هند "ما أدري كيف الناس يصدقونه وهو مر حتى هويته ما يكشفها ويزرف صُور من النت"!

الخبر الذي تم تداوله كان أيضاً الشاب السعودي ريان من أوائل من نشره عبر حسابه في سناب شات، وردت هند عليه بوصفه بالخبيث والمريض وتابعت أن الصُورة مزُيفة ودعت الله أن يبلاه بإعاقة فكرية وجسدية.

للمزيد من قسم الترفيه:

هيا الشعيبي بأول رد على إلهام الفضالة…"أفعى"!

طليقة شهاب جوهر توجه لطشة لـ إلهام الفضالة.. هل طُردت من المنزل؟

رهف القنون من بعد استعراض منطقتها الحساسة.. صُور فاضحة لـ مؤخرتها شبه العارية!