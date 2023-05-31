مديرة أعمال حورية فرغلي تطالبها بدفع نصف مليون.. ما القصة؟

لم تخرج الفنانة المصرية حورية فرغلي بعد من أزمتها مع الإعلامي العراق نزار الفارس، حتى تعرضت لأزمة أخرى مع مديرة أعمالها.

حورية فرغلي تتهم مديرة أعمالها بسرقتها

في التفاصيل، كشفت فرغلي إلى أن حساباتها الخاصة تعرضت للسرقة والاستيلاء من قبل مديرة أعمالها، التي رفضت إعادتهم لها حتى تدفع نصف مليون جنيه مصري، وفق العقد المبرم بينهما.

وأوضحت فرغلي في تصريحات لها أن شركة معروفة عملت على سرقتها، وأن مديرة أعمالها تطالبها بدفع نصف مليون جنيه لإرجاع الحسابات لها بناء على الشروط الموقع عليها في العقد الذي جرى بينهما.

وتساءلت فرغلي عن أسباب رفض مديرة أعمالها فسخ العقد، قائلة: "أنا معرفش هي ليه مش عايزة تفك العقد اللي بيني وبينها؟".

وشددت الفنانة إلى أنها تخلي جميع مسؤولياتها بشأن ما سيتم نشره من مواد عبر حساباتها في الوقت الحالي.