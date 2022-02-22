رابح صقر يشعل الفتيل بين الشعب اللبناني والسعودي بعد مهاجمته روتانا!

أشعل الفنان السعودي رابح صقر الفتيل بين السعوديين واللبنانين بتغريدة عدها البعض إساءة للشعب اللبناني وقدراته التحريرية.
تساءل رابح صقر في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" حول إذا ما كانت روتانا شركة سعودية أم لبنانية، بعدما شاركت الصفحة الرسمية للشركة منشور ترويجي لأغنيته "نوع من البشر"، كتب فيه: "جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد؟ ترى باقي يوم وااااحد بس على #نوع_من_البشر".
جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد ؟ 😌— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) February 20, 2022
ترى باقي يوم وااااحد بس على #نوع_من_البشر 🏃🏻♂️@RabehSaqer
#الصقر22#روتانا#RotanaMusic@DeezerMENA pic.twitter.com/Jvlxfx2fx3
واعتبر صقر أن أسلوب الكتابة لا يرقى للشعب السعودي، وكتب: "سؤال شركة روتانا سعودية ولا لبنانية؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر"، واعتبر ذلك انتقادًا واضحًا وصريحًا لإدارة شركة روتانا.
سؤال شركة روتانا سعوديه؟؟؟— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022
ولا ……لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علشان نتفاهم مع نوع من البشر🙏🌹🙏🌹🙏
كما انتقد صقر التوطين في الشركة السعودية الرائدة حيث أردف في تغريدة لاحقة: "ماهي من المهمات الصعبة اللي تستعين فيها من خارج البلد".
وأضاف في تغريدة ثالثة: "الوليد بن طلال سعودي، ويحب الكوادر السعودية".
سالم الهندي يرد على رابح صقر
وجاء رد المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي،كالتالي: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك".
روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك🌹— سالم الهندي (@salhendi) February 21, 2022
وردَّت إحدى المتابعات على كلام سالم الهندي: "عدة فروع في الوطن العربي، يعني اللي في لبنان يشتغلون فيها لبنانيين، واللي بمصر مصارية، واللي بالمغرب مغاربة، بس اللي فية السعودية يشتغل فيها الكويتي واللبناني والمصري والأردني والفلسطيني والسعودي ماشاء الله على الوطن العربي مايتجمعون الإ عندنا في وظايف عيالنا".
عدة فروع في الوطن العربي— الظريفة اعتدال (@E4i6d8) February 22, 2022
يعني اللي في لبنان يشتغلون فيها لبنانيين
واللي بمصر مصارية
واللي بالمغرب مغاربة
بس اللي فية السعودية يشتغل فيها الكويتي واللبناني والمصري والأردني والفلسطيني والسعودي ماشاء الله على الوطن العربي مايتجمعون الإ عندنا في وظايف عيالنا
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق رابح صقر
وانقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، فكتب أحدهم: "وش ذا الاعلان السيء بحق رابح صقر!!؟ معقول كل هالانتظار واخرتها حتى اعلان عليه القيمه ويرفع من قدر ابو صقر مستخسرين؟".
ولم يتوقف الأمر عند معارض ومؤيد للطريقة التحريرية للمنشور، بل وصل لحد إهانة كل شعب للآخر، فكتب أحد المتابعين: "شركة عفن كل كوادرها لبناني اصحاب العقليه الضعيفه".
وأضاف آخر: "شركة روتانا مديرها غير سعودي وموظفينها لبنانيين قد يكونوا من جرذان الضاحية .. ومع استمرار الوضع على ماهو عليه فلا ننظر لها نحن السعوديين كشركة سعودية ولانحترمها وطز فيكم".
وكتبت إحدى اللبنانيات: "هيدا المخلوق كل همو يقلل من قيمت اللبنانيين ماهمو شي تاني مفكر حالو فوق والناس تحت وهيك بتكون خليتو يعرف مكانو وانو الناس بتنحب بأفعالها مش بمركزها او بأموالها".
رابح صقر يعلن اعتزاله عن السوشيال ميديا
وتأتي تغريدة صقر بعدما أعلن سابقًا ابتعاده عن شبكات التواصل الاجتماعي، بعد حملة انتقادات و هجوم تعرّض لها على تطبيق (تويتر) بسبب طريقة ردّه على مصور سعودي هاوٍ يُدعى عبدالرحمن بن فهد، صمم إعلان ألبوم لم يعجبه.
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