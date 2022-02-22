رابح صقر يشعل الفتيل بين الشعب اللبناني والسعودي بعد مهاجمته روتانا!

أشعل الفنان السعودي رابح صقر الفتيل بين السعوديين واللبنانين بتغريدة عدها البعض إساءة للشعب اللبناني وقدراته التحريرية.

تساءل رابح صقر في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" حول إذا ما كانت روتانا شركة سعودية أم لبنانية، بعدما شاركت الصفحة الرسمية للشركة منشور ترويجي لأغنيته "نوع من البشر"، كتب فيه: "جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد؟ ترى باقي يوم وااااحد بس على #نوع_من_البشر".

واعتبر صقر أن أسلوب الكتابة لا يرقى للشعب السعودي، وكتب: "سؤال شركة روتانا سعودية ولا لبنانية؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر"، واعتبر ذلك انتقادًا واضحًا وصريحًا لإدارة شركة روتانا.

سؤال شركة روتانا سعوديه؟؟؟

ولا ……لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علشان نتفاهم مع نوع من البشر🙏🌹🙏🌹🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022

كما انتقد صقر التوطين في الشركة السعودية الرائدة حيث أردف في تغريدة لاحقة: "ماهي من المهمات الصعبة اللي تستعين فيها من خارج البلد".

وأضاف في تغريدة ثالثة: "الوليد بن طلال ‏سعودي، ويحب الكوادر السعودية".

سالم الهندي يرد على رابح صقر

وجاء رد المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي،كالتالي: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك".

روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك🌹 — سالم الهندي (@salhendi) February 21, 2022

وردَّت إحدى المتابعات على كلام سالم الهندي: "عدة فروع في الوطن العربي، يعني اللي في لبنان يشتغلون فيها لبنانيين، واللي بمصر مصارية، واللي بالمغرب مغاربة، بس اللي فية السعودية يشتغل فيها الكويتي واللبناني والمصري والأردني والفلسطيني والسعودي ماشاء الله على الوطن العربي مايتجمعون الإ عندنا في وظايف عيالنا".

عدة فروع في الوطن العربي

يعني اللي في لبنان يشتغلون فيها لبنانيين

واللي بمصر مصارية

واللي بالمغرب مغاربة

بس اللي فية السعودية يشتغل فيها الكويتي واللبناني والمصري والأردني والفلسطيني والسعودي ماشاء الله على الوطن العربي مايتجمعون الإ عندنا في وظايف عيالنا — الظريفة اعتدال (@E4i6d8) February 22, 2022

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق رابح صقر





وانقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، فكتب أحدهم: "وش ذا الاعلان السيء بحق رابح صقر!!؟ معقول كل هالانتظار واخرتها حتى اعلان عليه القيمه ويرفع من قدر ابو صقر مستخسرين؟".

ولم يتوقف الأمر عند معارض ومؤيد للطريقة التحريرية للمنشور، بل وصل لحد إهانة كل شعب للآخر، فكتب أحد المتابعين: "شركة عفن كل كوادرها لبناني اصحاب العقليه الضعيفه".

وأضاف آخر: "شركة روتانا مديرها غير سعودي وموظفينها لبنانيين قد يكونوا من جرذان الضاحية .. ومع استمرار الوضع على ماهو عليه فلا ننظر لها نحن السعوديين كشركة سعودية ولانحترمها وطز فيكم".

وكتبت إحدى اللبنانيات: "هيدا المخلوق كل همو يقلل من قيمت اللبنانيين ماهمو شي تاني مفكر حالو فوق والناس تحت وهيك بتكون خليتو يعرف مكانو وانو الناس بتنحب بأفعالها مش بمركزها او بأموالها".

رابح صقر يعلن اعتزاله عن السوشيال ميديا

وتأتي تغريدة صقر بعدما أعلن سابقًا ابتعاده عن شبكات التواصل الاجتماعي، بعد حملة انتقادات و هجوم تعرّض لها على تطبيق (تويتر) بسبب طريقة ردّه على مصور سعودي هاوٍ يُدعى عبدالرحمن بن فهد، صمم إعلان ألبوم لم يعجبه.